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即市新聞

26/08/2019 16:31

【本港經濟】出口貨值連跌個九個月，７月跌幅收窄至５﹒７％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布，今年７月份本港整體出口和進口貨值均錄得
按年跌幅，出口按年跌幅由６月的９％收窄至７月的５﹒７％，並較市場預測下跌８﹒２％為佳
，但進口跌幅則由６月的７﹒５％擴大至７月的８﹒７％，較市場原來估計跌８﹒３％遜色。本
港出口貨值已連跌九個月，而進口貨值亦連跌八個月。’

＊首七個月出口貨值累跌３﹒９％＊

　　本港７月份錄得有形貿易逆差３２２億元，相等於商品進口貨值的８﹒７％。市場本來預測
７月貿赤達４２８億元。
　　今年首七個月的商品整體出口貨值按年下跌３﹒９％。同時，商品進口貨值下跌５﹒１％。
期內錄得有形貿易逆差２７６８億元，相等於商品進口貨值的１１％。
　　今年７月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌５﹒５％，其中跌幅較大的是馬來西亞（跌
１４﹒７％）、越南（跌８﹒６％）和中國內地（內地）（跌７﹒１％）。亞洲區以外，出口貨
值錄得較大跌幅的還有德國（跌１３％）和美國（跌１０﹒３％）。不過，輸往英國的整體出口
貨值卻上升４﹒１％。

＊政府料未來出口有機會進一步下滑＊

　　今年首七個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是印度（跌
１５﹒１％）、美國（跌１０﹒９％）、德國（跌７﹒６％）、內地（跌６﹒１％）和台灣（跌
４﹒６％）。然而，輸往新加坡和韓國的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升９﹒８％和
４﹒４％。
　　政府發言人表示，受環球經濟增長偏軟及中美貿易摩擦影響，７月份香港商品出口貨值按年
進一步下跌５﹒７％。這些不利的外圍發展亦繼續拖累不少亞洲經濟體的製造和貿易活動。在這
情況下，輸往多個主要市場的商品出口在７月份錄得不同程度的跌幅。展望未來，面對困難的外
部環境，以及中美貿易摩擦會在９月份進一步升級，香港的出口表現短期內應會持續疲弱，甚或
進一步下滑。（ｃｌ）

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