《經濟通通訊社２６日專訊》安踏體育（０２０２０）公布截至今年６月底止中期業績，純
利２４﹒８３億元（人民幣．下同），按年升２７﹒７％，每股基本盈利９２﹒５分，中期息
３１港仙。
期內，收益為１４８﹒１１億元，按年增長約４０﹒３％，經營溢利為４２﹒５７億元，按
年升５８﹒４％（ｊｏ）
26/08/2019 12:46
《神州民企》安踏（０２０２０）中期純利升２８％，派息３１港仙
《經濟通通訊社２６日專訊》安踏體育（０２０２０）公布截至今年６月底止中期業績，純
利２４﹒８３億元（人民幣．下同），按年升２７﹒７％，每股基本盈利９２﹒５分，中期息
３１港仙。
期內，收益為１４８﹒１１億元，按年增長約４０﹒３％，經營溢利為４２﹒５７億元，按
年升５８﹒４％（ｊｏ）
|生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
|FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
|興證快訊26/08/2019
樓價回調
|國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
|生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
|中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰