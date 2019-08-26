  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2019 19:00

《再戰明天》交行和中興通訊派業績，美國公布８月消費者信心指數

　　《經濟通通訊社２６日專訊》明日（２７日），美國公布６月標普╱Ｃａｓｅ－
Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，和８月經濟諮詢委員會消費者信心指數。

＊歐洲央行副總裁德金多斯出席經濟年會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯將在歐洲經
濟協會第３４屆年會上參加有關溝通、預期和貨幣政策的討論。
　　８：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員鄧雷羅參加一場小組討論會，主題
包括央行的溝通、預期、管理與前瞻性指引。
　　明午５：００ｐｍ，英倫銀行副總裁布羅德班特、貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員鄧雷羅與
央行研究人員公布「英國退歐投票、生產力增長與宏觀經濟調整」研究報告。
　　明早１０：００ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表演說。

＊美國公布８月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　在數據方面，明日９：３０ａｍ，中國公布７月工業利潤。
　　明晚９：００ｐｍ，美國公布６月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數
（未經季節調整），料由２１６﹒９４升上２１８﹒０２。６月標普╱Ｃａｓｅ－
Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數（經季節調整）月率料由０﹒１４％跌至０﹒１％。６月
ＦＨＦＡ房價指數月率料由０﹒１％升上０﹒２％。
　　１０：００ｐｍ，美國公布８月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１３５﹒７跌至
１２９。

＊交行和中興通訊派業績＊

　　在本港，明日，第一太平（００１４２）、美聯工商舖（００４５９）、希瑪眼科
（０３３０９）、交通銀行（０３３２８）、大唐新能源（０１７９８）、中糧肉食
（０１６１０）和中興通訊（００７６３）等。（ｈｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
興證快訊26/08/2019
樓價回調
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金