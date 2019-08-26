《再戰明天》交行和中興通訊派業績，美國公布８月消費者信心指數

《經濟通通訊社２６日專訊》明日（２７日），美國公布６月標普╱Ｃａｓｅ－

Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，和８月經濟諮詢委員會消費者信心指數。



＊歐洲央行副總裁德金多斯出席經濟年會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯將在歐洲經

濟協會第３４屆年會上參加有關溝通、預期和貨幣政策的討論。

８：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員鄧雷羅參加一場小組討論會，主題

包括央行的溝通、預期、管理與前瞻性指引。

明午５：００ｐｍ，英倫銀行副總裁布羅德班特、貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員鄧雷羅與

央行研究人員公布「英國退歐投票、生產力增長與宏觀經濟調整」研究報告。

明早１０：００ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表演說。



＊美國公布８月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊



在數據方面，明日９：３０ａｍ，中國公布７月工業利潤。

明晚９：００ｐｍ，美國公布６月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數

（未經季節調整），料由２１６﹒９４升上２１８﹒０２。６月標普╱Ｃａｓｅ－

Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數（經季節調整）月率料由０﹒１４％跌至０﹒１％。６月

ＦＨＦＡ房價指數月率料由０﹒１％升上０﹒２％。

１０：００ｐｍ，美國公布８月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１３５﹒７跌至

１２９。



＊交行和中興通訊派業績＊



在本港，明日，第一太平（００１４２）、美聯工商舖（００４５９）、希瑪眼科

（０３３０９）、交通銀行（０３３２８）、大唐新能源（０１７９８）、中糧肉食

（０１６１０）和中興通訊（００７６３）等。（ｈｏ）

