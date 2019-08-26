金管局：修訂流動資金安排架構新設處置資金安排，引多項優化措施

《經濟通通訊社２６日專訊》金管局今日宣布，已完成檢討向銀行提供港元流動資金的架構

。經修訂的流動資金安排架構新設處置資金安排，並引入多項優化各項現有安排的措施。

金管局稱，在２０１８年繼《金融機構（處置機制）條例》生效後展開是次檢討工作，主要

目標之一是確保金管局的流動資金安排架構能配合香港的處置機制。

金管局在考慮到系統性穩定的前提下，可酌情決定在處置資金安排下向銀行提供流動資金，

以確保已於香港進入處置程序的銀行（或其控權公司）有足夠流動資金履行財務責任，直至有關

銀行回復至可於市場獲取所需資金。

處置資金安排與應急有期資金安排有兩點不同之處。第一，處置資金安排只會在已根據《處

置條例》啟動處置程序的情況下適用。第二，在處置資金安排下提供協助而引致的任何損失，最

終可根據在《處置條例》下施加的徵費安排追討。

金管局總裁陳德霖表示，流動資金安排架構經修訂後，香港處置機制的其中一個重要環節隨

之生效，而金融穩定理事會於２０１８年對香港進行的同行評審中提出的一項主要建議亦得以落

實。有關架構就現有流動資金安排及新設的處置資金安排作出有系統的闡述，讓各界更清楚了解

金管局為銀行提供的各種流動資金安排。這是金管局一直致力維持香港貨幣及金融體系穩定健全

等工作的一部分。（ｃｌ）

