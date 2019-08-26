《經濟通通訊社２６日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布截至今年６月底止中期業績，期
內扭虧，錄得純利約９４５３﹒８萬元（人民幣．下同）。去年同期公司錄得淨虧損約６﹒５６
億元，每股基本收益０﹒０６元，不派息。
期內，總保費約５８﹒９７億元，按年升１４﹒５％；綜合成本率按年改善約１５﹒７個百
分點至１０８﹒３％；賠付率按年上升約９﹒７個百分點至約６３﹒９％；未年化的淨投資收益
率約２﹒１％。（ｋｉ）
26/08/2019 16:50
眾安在綫（６０６０）中期扭虧賺９４５３﹒８萬人幣，不派息
《經濟通通訊社２６日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布截至今年６月底止中期業績，期
內扭虧，錄得純利約９４５３﹒８萬元（人民幣．下同）。去年同期公司錄得淨虧損約６﹒５６
億元，每股基本收益０﹒０６元，不派息。
期內，總保費約５８﹒９７億元，按年升１４﹒５％；綜合成本率按年改善約１５﹒７個百
分點至１０８﹒３％；賠付率按年上升約９﹒７個百分點至約６３﹒９％；未年化的淨投資收益
率約２﹒１％。（ｋｉ）
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