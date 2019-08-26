《小傳日記》貿稅互過招，停戰機會渺？盼望會面談，魚缸跌幅減！

《小傳日記》神州同花旗國嘅貿易戰喺上星期五（２３日）晚突然再度升級，今次到神州推

出反制措施，宣布對７５０億美金嘅花旗國商品徵收報復性關稅。花旗國總統侵侵（特朗普）自

然不甘示弱，將５５００億美金嘅神州商品關稅再上調半成，仲呼籲花旗國嘅企業將業務撤出神

州。再加上聯儲局主席鮑叔（鮑威爾）上星期五喺央行年會發表講話，無透露嚟緊會唔會繼續減

息。兩大因素拖累下，道指插水６２３點，香江魚缸今朝早（２６日）大幅低開８５７點報

２５３２２點，即時失守２６０００點關口及１０天線（約２５８４７點）。

貿易戰形勢急劇轉差，離岸人仔一度逼近７﹒２嘅低位，拖累內銀同內房股嘅表現。手機設

備股、大隻藍戰士如ＡＩＡ（０１２９９）同ＱＱ（００７００）亦腳軟，拖低孖屐早段跌幅擴

大至９２９點見２５２４９點。午後，侵侵透露，神州官員喺花旗國時間噚晚打電話話想重啟談

判，預料最後都可以達成貿易談判，消息紓緩魚缸嘅恐慌情縮，跌幅喺收市前一個鐘開始收窄，

一度只係跌４８７點見２５６９２點，但最終埋單都要唔見４９９點，跌幅近２巴仙，報２５６

８０點，主板成交１０４１﹒９１億銀急增４成。

國貨報１００１３點，跌１８１點或跌近２巴仙。

Ａ場亦向下﹐上證指數報２８６３，跌３３點或跌逾１巴仙，深成指數報９２７０，跌９２

點或跌近１巴仙，兩市成交４６１０億人仔。

大隻藍戰士全線下跌，大象（００００５）挫近２巴仙，報５６﹒２銀；ＱＱ急跌逾２巴仙

，報３２６銀；野村將香江孖屐下調至減持評級，生發發（００３８８）軟逾２巴仙，報

２４７銀；ＡＩＡ瀉近３巴仙，報７５﹒５銀；神州移動（００９４１）滑近１巴仙，報

６６﹒４銀；建行（００９３９）仆低近１巴仙，報５﹒７５銀。



＊強國再反攻出口股陰功，按揭跟新規內房佬真曳＊



侵侵呢期成日都發嘴砲，又話要對付強國又力度唔夠，阿爺上個禮拜就立即反加徵關稅，花

旗個孖屐立即低走逾六百幾點，魚缸呢邊都曾經跌過九百點，兩國相爭，苦了中美之間貿易嘅公

司，萬洲（００２８８）即跌逾６巴仙，報６﹒１４銀，成為包尾藍戰士。創科實業

（００６６９）潛逾３巴仙，報５３﹒３銀；敏實（００４２５）跪低逾４巴仙，報２２﹒３５

銀；利豐（００４９４）插水近８巴仙，報０﹒９５銀；敏華控股（０１９９９）挫近４巴仙，

報３﹒４２銀。

話說最近神州搞緊個新嘅拆息制度ＬＰＲ，而內房要搞樓按時候都要跟呢個拆息，變相做樓

按分分鐘貴咗，內房佬今日表現都曳曳地，中海外（００６８８）回近３巴仙，報２４﹒４５銀

；潤地（０１１０９）急跌逾３巴仙，報３１﹒７５銀；融創（０１９１８）跪低逾２巴仙，報

３３﹒２銀；四條三」恆大（０３３３３）跌逾１巴仙，報１７﹒３６銀；但碧桂園

（０２００７）就逆升逾１巴仙，報９﹒７３銀，更係最佳表現藍戰士。



＊醫藥唔多醒中生撐實升，人仔又插水鐵鳥表現衰＊



醫藥佬上星期就有阿爺睇實，新修訂嘅藥品管理法亦已經喺今朝表決通過咗，可惜醫藥佬再

叻都敵唔過貿易戰加劇嘅消息，藥明生物（０２２６９）撻低近半成，報８０﹒６５銀。國藥控

股（０１０９９）跣低逾４巴仙，報２８﹒１銀。不過兩大醫藥重磅藍戰士撐實，中生製藥

（０１１７７）星期三（２８號）放榜，今日收升近１巴仙，曾經高見１１﹒０６銀，創一年新

高，已經連升七日，報１０﹒８６銀。石藥（０１０９３）都踢高逾半巴仙，報１５﹒８２銀。

另外，復星醫藥（０２１９６）建議分拆復宏漢霖獨立上市，全日生猛升近３巴仙，報

２４﹒３５銀。

神州花旗國又開火，戰火再次蔓延到貨幣孖屐，人仔又要受累，人仔即期今朝剎車４９４點

子，報７﹒１３１９，更曾經大瀉６７５點子，創咗自２００８年２月底以來，近１１年半低位

，離岸人仔都走低，曾經失守７﹒１關，神州鐵鳥畀缸友狂質。東航（００６７０）星期五（３

０號）放榜，今日撻低近３巴仙，報３﹒７銀，失十天線（約７﹒７７銀）。國航

（００７５３）星期三（２８號）放榜，軟逾１巴仙，報６﹒７９銀，失十天線（６﹒７７銀）

。南航（０１０５５）聽日（２７號）派成績表，跣低近１巴仙，報４﹒６３銀，失十天線（約

４﹒６２銀）。中銀航租（０２５８８）撻低近２巴仙，報６５﹒８５銀。



＊金價又上升金股最吸晴，油價拖後腿三桶油散水＊



古代兵荒馬亂嘅時候，古人同樣都好鍾意買黃金避險，貪佢夠稀有，而且價格難操控。到咗

依家，黃金一樣繼續發揮避險作用，而侵侵突然又話要加徵關稅，缸友仲唔起勢買金咩，上星期

五現貨金就埋單急升近２巴仙，現貨銀亦都彈超過２巴仙，金礦股今日表現自然相當醒神。山東

黃金（０１７８７）跳起近半成，報１９﹒５銀。招金（０１８１８）上半年雖然少賺近兩成一

，但全日都升咗超過３巴仙，報１０﹒２６銀。ＳＰＤＲ金（０２８４０）都漲咗逾２巴仙，報

１１３３銀。金貓銀貓（０１８１５）就勁升逾９巴仙，報１﹒０５銀。神州白銀

（００８１５）都勁彈近７巴仙，報１﹒０９銀。

每次貿易戰升級，「孖屐」都擔心會削弱原油需求，今次都唔例外，國際油價上星期五埋單

都跌咗超過１巴仙，拖累三桶油全線跳水，中海油（００８８３）蒸發近半成，報１０﹒９４銀

，盤中最低見１０﹒７４銀，創１６個月低！神州石化（００３８６）創咗一年半低，全日跣低

近３巴仙，報４﹒５６銀。神州石油（００８５７）仲慘，創咗超過十年新低，埋單同樣跌逾２

巴仙，報３﹒７５銀。請請！



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