【貿易開戰】特朗普再對中國商品關稅調高５％，籲美企撒離中國

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普宣布將５５００億美元中國商品的關稅再上調

５％，更呼籲美國企業將業務撤出中國，因較早時中國對７５０億美元的美國商品徵收報復性關

稅。

他表示，美國將從１０月１日開始，將２５００億美元中國商品的關稅，從現時的２５％提

高至３０％。同時亦計劃對其餘３０００億美元中國商品的關稅從１０％提高至１５％。美國將

從９月１日開始對部分商品徵收這些關稅，但約半數商品的關稅要推遲到１２月１５日才開始。

美國貿易代表辦公室隨後證實上述關稅生效日期，但表示在１０月１日將關稅提高至３０％

之前，會有一段時間進行公眾意見咨詢。

特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，美國不需要中國，相信如果沒有中國情況會好得多，認為

數十年來中國每年都從美國賺取及竊取巨額財富的情況將要停止。他要求美國企業立即開始尋找

中國的替代品，包括將生產線搬回美國。

目前尚不清楚特朗普將根據甚麼法例來迫使美國企業關閉在華業務或停止從中國採購產品，

專家認為，他可能動用過去制裁伊朗及北韓時用過的國際緊急經濟權力法

（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｐｏｗｅｒｓ

Ａｃｔ），或削減拒不執行企業的聯邦採購合約。（ｍｎ）

