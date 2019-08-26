【貿易開戰】宏利：貿戰升級對經濟增長構成阻力，料儲局減息半厘

《經濟通通訊社２６日專訊》宏利投資管理發表道，８月初，美國政府突然宣布就餘下

３０００億美元中國進口貨品開徵關稅。這輪影響消費者的關稅原訂於９月１日實施，但為了減

低關稅對感恩節後的黑色星期五及聖誕節消費旺季的潛在影響，部分貨品的關稅延至１２月１５

日實施。

事態發展是一個轉捩點，改變了該行早前對市場較為看好的觀點。除了貿易緊張局勢和關稅

帶來較「傳統」的經濟影響之外，該行認為新一輪關稅亦伴隨著其他因素，可能對經濟增長構成

阻力。此外，該行預期聯儲局或於９月減息５０個基點，其後有可能進一步下調利率。



＊中美貿易戰：審視開徵新關稅的影響＊



一天之內變化原來可以這麼大。

美國在７月最後一日減息，是超過十年來首次減息。此舉早在市場普遍預料之中，可能在其

後的新聞發布會上，當局立場異常強硬，導致市場出現短暫混亂。然而，市場隨即重拾樂觀情緒

，投資者亦準備稍作休息，以迎接慵懶朦朧的炎炎夏日。然後，在毫無預警下，一切卻又改變了

。

８月１日，特朗普政府宣布就餘下３０００億美元中國進口貨品開徵一系列關稅，新關稅將

於９月１日實施。即使美國其後修訂有關公布內容，將部分貨品的關稅延遲至１２月１５日才實

施，但該行認為這是一個轉捩點，單憑這項事態發展便改變了該行早前對市場較為看好的觀點。

該行在較早前曾預期，隨著美國國內商業投資回穩，加上中國經濟穩定支持全球貿易活動轉佳，

美國經濟將會加速增長─簡單來說，這種情況有利承險。然而，開徵新關稅卻大幅削弱該行的理

據，以至對風險資產表現優於市場的觀點，尤其是未來三個月。



＊該行認為可分兩個階段審視即將實施的關稅影響＊



階段１：該行認為單憑８月和９月的經濟數據，將難以清楚了解全球經濟狀況。即使關稅縮

減，這些數據亦有可能反映其他新的不確定因素，正如美國總統特朗普在５月份威脅對墨西哥進

口產品徵收關稅一樣。該行預期（ｉ）商業信心將轉弱；（ｉｉ）招聘活動停滯不前；以及

（ｉｉｉ）個別貿易和其他經濟活動將提早進行。關鍵在於，無論最終是否實施新關稅，該行預

期公司也會推遲招聘和資本開支決定，直至前景更趨明朗。

階段２：若落實開徵新關稅，除了須考慮有關措施對市場信心造成衝擊，可能引致經濟疲軟

之外，還須評估其對２０２０年和２０２１年經濟增長的影響。這將甚具挑戰，因為該行目前處

於史無前例的環境，接著將會出現甚麼情況，過往亦鮮有案例可供參考。更重要的是，經濟模

型通常難以準確估計貿易緊張局勢和關稅的乘數效應。

在８月１日的公布之前，該行的研究初步顯示宏觀經濟環境可望逐步回穩，尤其是商業信心

、商業投資、全球貿易和全球製造業等領域，而經濟亦可望於年底前最後數個月內加速增長。目

前，該行認為這些領域趨於穩定的機率可能下降，預期全球經濟在年內餘下期間將持續疲弱，尤

其是美國和中國。



＊對經濟增長構成阻力＊



除了貿易緊張局勢和關稅帶來較「傳統」的經濟影響之外，該行認為新一輪關稅亦伴隨著其

他因素，可能對經濟增長構成阻力。

美國消費者的影響：美國消費市道相對造好，消費者不受早前開徵的關稅所影響。直至目前

為止，列入關稅清單的中國進口產品中，只有５００億美元屬消費品１，其餘大部分是工業和資

本貨物。然而，新一輪關稅將影響總值１２００億美元的消費品。尤其是新關稅傾向針對電子、

成衣和玩具產品。該行注意到，推延至１２月１５日才對這些貨品開徵關稅，目的似乎是要緩減

關稅在節日購物旺季期間，對耐用品消費造成的影響。事實上，若實施這些關稅，最終造成的影

響仍然不變。此外，零售商所受影響不止如此：值得注意的是，市場對非關稅產品（甚至服務）

的需求亦可能受壓。原因很簡單：假設在相同的情況下，若手機售價增加，消費者在其他物品的

消費將相應減少，例如在餐廳用膳。雖然企業可能會承擔部分關稅影響，但與一年前比較，現時

的利潤率明顯減少，該行憂慮企業可能會把大部分關稅轉嫁予美國消費者。

有關發展將對美國經濟構成重大下行風險。在過去一年，約佔國內生產總值７０％的消費開

支特別暢旺，成為支撐經濟的重要因素。值得注意的是，消費信心仍然穩健，工資增長（約３％

）亦相當不錯。３同樣，即使就業職位增長略為放緩，勞工市場依然維持良好狀態。然而，若缺

乏商業投資和貿易活動，美國將顯著側重單一支柱來支撐經濟增長，而這條支柱現時似乎有一點

晃動。

關稅公布後不久，人民幣（ＣＮＹ）兌美元匯率隨即跌穿七算的水平。該行認為這對心理造

成的影響較經濟影響更重大，但有關變動產生了兩種避險理據，進一步加劇避險情緒：首先，市

場將擔心人民幣可能進一步大幅貶值，導致資金外流。雖然該行預期人民幣兌美元將會貶值，但

相信步伐將相當緩慢，不會大幅急跌。話雖如此，即使貨幣溫和及緩步貶值，也可能引發投資者

憂慮。其次，全球經濟仍未知道中國將推出哪些重大反制措施，該行現在必須注視中國政策官員

的回應，到底他們將透過貨幣抑或其他渠道應對最新的關稅威脅？反制措施將削弱全球業商業信

心和貿易活動。

值得注意的是，人民幣佔美元貿易加權貨幣籃子的１６％，而且對籃子內其他貨幣的影響亦

越來越大。投資者關注美元走強亦無可厚非，因美元走強對美國（及全球）經濟增長造成重大阻

力，同時亦反映金融狀況持續緊縮。

儘管如此，該行注意到中國的政策反應亦可能有利承險，尤其是若政策包括直接刺激國內增

長的措施。事實上，該行預期中國人民銀行將進一步放寬政策，並為經濟提供額外的財政支持。

一如既往，市場如何解讀這些措施，將取決於其規模、範圍和時間。

在８月１日的公布之後，美國國庫債券及不少國家債券的孳息曲線顯著走平。環球孳息曲線

顯著走平，刺激經濟衰退機會再度上升，令美國明年出現「曲線引致經濟衰退」的可能性增加。

現時該行預期２０２０年不會出現技術性經濟衰退，但加徵關稅所造成的信心衝擊，或足以令美

國２０２０年的經濟增長跌至或略低於１％，這將視乎信心受挫的程度而定。目前難以斷定近期

的孳息曲線倒掛是否一個準確的經濟衰退指標，但未來數月，它必定會加劇市場對經濟衰退的憂

慮。



＊該行對聯儲局預期的轉變＊



鑑於近期的事態發展，該行已由原先預期聯儲局減息２５個基點，然後在一段長時間維持利

率不變，改為預期減息５０個基點，其後有可能進一步下調利率。該行亦建議密切留意當局會否

發表更多有關在例會以外減息的言論，但這並非該行的基本預測。

該行認為，除了對經濟增長和通脹的廣泛關注外，聯儲局亦有可能為達到以下目的而減息

５０個基點：

預期美國消費市道將受到打擊，因此作出特別的「防禦性減息」 該行認為聯邦公開市場委

員會在７月會議上，對這個新經濟威脅的憂慮並非過度

推動孳息曲線走斜，減低市場對孳息曲線倒掛的憂慮

支持金融狀況，尤其當美元進一步走強和整體市場氣氛

明顯惡化時，以免任何一項事態發展產生連鎖反應明確來說，該行不相信單憑減息５０個基

點便可挽回企業或消費信心（或就此而刺激通脹），但或許能為現時顯得特別脆弱的市場氣氛及

經濟增長帶來一定支持。（ｈｏ）

