【貿易開戰】景順：環球經濟不穩，看好能創造收益資產如高息股

《經濟通通訊社２６日專訊》在剛過去的周末，中美互相宣布加徵關稅，兩國貿易局勢再度

升溫。景順首席環球市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ Ｈｏｏｐｅｒ就此發表最新評論道，貿易戰

將不會輕易結束。正如該行一直重申，中國在貿易談判上佔優，因此沒有任何強烈理由需要向美

國屈服。



＊貿易紛爭重拾報復性質＊



美國總統特朗普的推特貼文表明，不再把部分新關稅推遲到１２月份才實施。這可能會為美

國消費者帶來沉重壓力。

特朗普總統透過推特貼文要求美國企業「開始尋找替代中國的方案」，增加了經濟政策的不

確定性。

與此同時，特朗普的貼文顯示他並不理解聯儲局主席鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全

球央行年會中的演說並非政策會議，因為他似乎期望減息。該貼文亦顯示特朗普仍然不明白聯儲

局的獨立地位。



＊看好能創造收益的資產，例如高股息股票＊



隨著後市的不明朗因素顯著增加，股市遭到拋售。目前的環境令企業領袖難以為未來作出有

效的規劃和投資。

好消息是，聯儲局主席鮑威爾的演說表明，儘管「沒有先例可循」應對貿易局勢，聯儲局仍

隨時準備在需要時提供更多政策空間。這意味著即使面對經濟放緩，在聯儲局調整政策後，美國

的風險資產仍可能有相對較好的表現。

鑑於環球宏觀經濟日趨不穩，該行更看好能創造收益的資產，例如高股息股票，以及本地貨

幣相對較弱的新興市場美元計價債券和新興市場股票。

投資者亦不妨考慮另類資產以保持多元投資，例如房地產、初創投資（ｖｅｎｔｕｒｅ

ｃａｐｉｔａｌ）甚至黃金等。（ｈｏ）

