【長痛漫漫】酒店商舖ＲＥＩＴ難敵旅遊業重創，連敬涵：全面沽貨

《環富通基金頻道記者伍賜好２６日報道》受到本地示威活動和中美貿戰升級的內憂外患所

影響，港股前景一片黯淡，今日恆指跟隨美股一度大幅重挫９３０點，其後跌幅收窄，全日仍跌

４９９點或近２％，收報２５６８０。

本地方面，示威活動頻仍，更演變大規模騷亂，多國向國民發出來港旅遊警示，本港７、８

月訪港旅客大幅下跌，跌幅更有加劇趨勢，由８月６至１０日按年下跌３３％，擴大至最近一周

８月１５至２０日的４９﹒６％。加上示威者堵路及港鐵（０００６６）個別車站停運，商店食

肆人流大減，令零售及酒店業重創。有工會表示酒店入住率不足兩成，房價更大減超過一半，對

酒店盈利損害極大。有指長實（０１１１３）旗下１０間酒店要求員工本月起須放無薪假期。分

析師擔心，隨著經濟環境轉差的骨牌效應顯現，零售業或面臨倒閉危機。

對於投資於房地產信託基金（ＲＥＩＴｓ）的投資者而言，如今面對很大的挑戰，尤其是一

些主要投資於酒店或零售商場的ＲＥＩＴｓ，包括專注酒店的朗廷（０１２７０）、富豪產業信

託（０１８８１），和涉及零售商場的置富產業信託（００７７８）及冠君（０２７７８）等。



＊連敬涵建議全面沽貨，料恆指長線下試萬八＊



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵對《環富通基金頻道》記者表示，在內憂外患的環境下

，預期恆指長線會下試１８０００至２００００低位，因料示威問題和中美貿易戰料難於短時間

內解決。建議投資者全面沽貨，只宜持有逆向ＥＴＦ。



＊張智威：個別ＲＥＩＴｓ仍可考慮，如領展＊



信誠證券聯席董事張智威表示，酒店和零售ＲＥＩＴｓ所受的損傷較大，但個別ＲＥＩＴｓ

仍可考慮，如領展（００８２３），因其有３個特點：領展計劃進行股份回購共６０００萬至５

０００萬股，至今已回購了３３０萬股，此回購因素，這是吸引的地方。同時，領展採取翻新商

場後加租政策，令其收益增加。

張智威說，持有酒店或零售ＲＥＩＴｓ的投資者，可考慮換馬至領展或黃金ＥＴＦｓ，如

ＳＰＤ金ＥＴＦ（０８２４０）、同時，亦可考慮逆向ＥＴＦ，如Ｆ１二南方恆指

（０７５００）。

對於港股後市，張智威指，市場有些看法認為是２２０００為熊市最後一期，有些則認牛市

尚未完結，故料恆指於２４５００水平獲支持。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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