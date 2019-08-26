《與聯共策－鄒建雄》善用多元化投資，布局對抗經濟不確定性

《與聯共策》環球市場現今面對不同挑戰，經濟數據持續疲弱、貿易爭議不斷，加上聯儲局

主席鮑威爾將上月底減息稱為「中期調整」，令市場大失所望。我們認為，貿易局勢持續惡化是

美國與全球經濟面臨的最大風險。然而，貿易衝突降溫不是一朝一夕的事情。面對眼前的環境，

投資者該如何因應面對各種資產類別進行多元化配置，在抑制波動性的同時創造收益回報方面或

屬較為有效的策略。

過去幾個月，環球增長力度疲弱，我們預期全球經濟將維持正增長，並不會陷入經濟衰退，

且寬鬆的貨幣政策料將有助延長眼前的經濟周期，但亦認為當前市場會繼續波動，因此目前投資

布局方式應以降低風險為主。

市場多個潛在的利淡訊號值得我們關注，其中包括企業大幅下調盈利，抑或是各國央行的貨

幣寬鬆立場遠低於預期。近期調查結果、業績報告與宏觀經濟數據均顯示製造業表現可能將持續

走弱，所幸目前服務業需求與消費力度依舊表現強勁，抵銷製造業疲態所帶來的影響。企業庫存

過剩、企業投資活動不斷降溫（貿易政策不確定性亦使得情況加劇）、貿易緊張局勢難以消散等

種種因素，將令增長型資產持續受到市場波動的影響。

面對當前快速變化的市場環境，投資者布局應變得靈活彈性，一方面參與市場上升的潛力，

同時掌握潛在的下行風險與大市走勢。股票投資方面，持續聚焦並分散配置那些資產負債表表現

較為強勁、穩定性較高、較不易受市場風險威脅之企業，藉此渡過高度波動的環境。

對此，美國金融類股份值得看高一線，有助分散股票組合風險，因為此類股份較不易受到貿

易摩擦的影響，且可望受惠於未來孳息曲線陡峭化的走勢。即使新關稅於９月１日生效，銀行亦

不會向下修訂股息率。此外，美元走強雖令許多公司承壓，但對銀行並無實質影響。我們認為，

銀行的利潤將延續近年的勢頭繼續增長，表明該等公司能夠經受多個風暴的考驗（包括超低利率

環境）。

信貸利差在過去一個月輕微收窄。即使經濟增長率放緩，只要經濟活動不陷入衰退，信貸資

產仍是增長型資產之中具吸引力的分散配置選擇。去年，信貸資產的發債量極低。儘管今年的發

債量已上升，但是目前並未出現經濟周期後段常見的過度發債情況。許多新發行之債券都是以再

融資為目的，而非用於企業併購或是槓桿收購活動，且評級較高的發債企業佔新發行債券的比例

高於過去幾年的水平。

貿易戰與民粹風險在中短期內預期將揮之不去，並將持續影響企業投資與全球經濟增長力度

。貿易摩擦的威脅難以預料，投資者必須審慎布局，以免受到市場動盪的衝擊。故此，現階段應

採取略微防守的布局策略，並維持接近中性的配置，並充分平衡「收益、增長及抗跌力」三方面

的多元化資產配置，是當下較為合適及關鍵的投資一環。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

