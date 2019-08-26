中美貿戰升溫，港股收跌４９９點報２５６８０，失十天線及二萬六

《經濟通通訊社２６日專訊》隨著中國較早時對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅，

美國總統特朗普上周五（２３日）突然宣布將５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，昨日

更作出威脅指，會就貿易戰宣布國家進入緊急狀態，美國財政部長姆努欽更稱，特朗普與中國國

主席習近平已成為敵人，美股三大指數上周五收市急瀉逾２％。

港股今早則大幅低開８５７點，未幾跌幅一度最多擴至９２９點，全日低見２５２４９點。

隨著午後有消息指，中國昨晚曾致電美國貿易談判代表，稱希望重回談判桌，美股期貨重拾升勢

，港股跌勢最多收窄至４８７點，全日高見２５６９２，最終全日收跌４９９點或１﹒９１％，

報２５６８０點，失守二萬六兼穿十天線（２５８５１點）。主板成交１０４１﹒９１億元，較

上周五急增４０﹒３％。

國企指數報１０１９４，升７１點或０﹒７１％。

美中貿易戰升溫，Ａ股急挫，上證綜指收報２８６３點，跌３３點或１﹒１７％；深成指收

報９２７０點，跌９２點或０﹒９８％。兩市合共成交４６１０億人幣，與上周五相若。



＊瑞聲遭富瑞唱淡急挫逾半成，匯控創兩年低＊



美中貿易戰加劇，涉及出口的業務股份全線受壓，萬洲（００２８８）急瀉６﹒４０％，報

６﹒１４元，為表現最差藍籌。創科（００６６９）跌３﹒４４％，報５３﹒３０元。申洲

（０２３１３）走低２﹒８３％，報１０９﹒８元。敏實（００４２５）挫４﹒０８％，報

２２﹒３５元。耐世特（０１３１６）跌４﹒３２％，報５﹒９８元。

手機設備股方面，瑞聲（０２０１８）遭富瑞唱淡，指由於ｉＰｈｏｎｅ需求疲弱，瑞聲第

三季盈利表現料會繼續受壓，目標價由５６元降至４０元，評級由買入降至持有。該股全日挫

５﹒４１％，報３４﹒９５元，盤中低見３４﹒３元，創約四年新低。舜宇（０２３８２）軟

０﹒８６％，報１０４﹒１元。富智康（０２０３８）走低３﹒１９％，報０﹒９１元。比亞迪

電子（００２８５）挫４﹒１７％，報１０﹒１２元。丘鈦（０１４７８）蒸發２﹒５６％，報

７﹒２２元。

通訊設備股亦大幅受壓，中興通訊（００７６３）急跌４﹒２７％，報１９﹒７２元。中通

服務（００５５２）走低４﹒１％，報４﹒６８元。摩比發展（００９４７）挫７﹒７８％，報

０﹒８３元。長飛光纖（０６８６９）挫２﹒４８％，報１２﹒５８元。

重磅股方面，匯控（００００５）蒸發１﹒５８％，報５６﹒２元，盤中低見５５﹒３元，

創超過兩年新低。港交所（００３８８）跌２﹒１４％，報２４７元。騰訊（００７００）走低

２﹒４５％，報３２６元。中移動（００９４１）軟０﹒６％，報６６﹒４元。友邦

（０１２９９）急跌２﹒８９％，報７５﹒５元。



＊碧桂園逆市造好領漲藍籌，金礦股顯著上揚＊



中美貿易戰白熱化，離岸人民幣（ＣＮＨ）今早曾逼近７﹒２關，低見７﹒１９２６，內銀

股全線下挫。建行（００９３９）下滑０﹒６９％，報５﹒７５元。中信銀行（００９９８）急

挫１﹒９９％，報３﹒９５元。農行（０１２８８）軟０﹒６７％，報２﹒９８元。工行

（０１３９８）跌１﹒０１％，報４﹒９元。招行（０３９６８）上半年多賺一成三，惟全日仍

急跌４﹒７７％，報３５﹒９元。中行（０３９８８）走低１％，報２﹒９６元。

內房股則個別發展，碧桂園（０２００７）逆市升１﹒３５％，報９﹒７３元，為表現最佳

藍籌及國指股。中海外（００６８８）走低２﹒５９％，報２４﹒４５元。潤地（０１１０９）

蒸發３﹒２％，報３１﹒７５元。萬科（０２２０２）下滑１﹒９５％，報２７﹒６元。恆大

（０３３３３）跌１﹒４８％，報１７﹒３６元。融創（０１９１８）走低２﹒３５％，報

３３﹒２元。

基建鐵路股跌幅顯著，中車時代（０３８９８）急瀉１３﹒０８％，報２９﹒９元。中車

（０１７６６）急挫６﹒５８％，報５﹒２５元，為跌幅最大國指股。中交建（０１８００）跌

２﹒９９％，報５﹒８５元，盤中低見５﹒８元，創三年半新低。中鐵（００３９０）走低

４﹒４７％，報４﹒９１元。中鐵建（０１１８６）蒸發３﹒７１％，報８﹒３元。

資金湧入黃金避險，現貨金上周五收升近２％，金礦股全線急漲，山東黃金（０１７８７）

升４﹒８４％，報１９﹒５元。招金（０１８１８）漲３﹒１２％，報１０﹒２６元。中國白銀

集團（００８１５）揚６﹒８６％，報１﹒０９元。金貓銀貓（０１８１５）飆９﹒３８％，報

１﹒０５元。（ｔｔ）

