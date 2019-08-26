  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2019 12:35

【修例風暴】智慧燈柱零件被指涉天網工程，供應商聲明指暫停供貨

　　《經濟通通訊社２６日專訊》觀塘上周六（２４日）的遊行再爆發警民衝突，有示威者拉倒
智慧燈柱，並質疑智慧燈柱的組件如藍牙發射器與內地實施的臉部辨識系統（天網工程）有關。
涉事藍牙發射器的本地供應商訊科系統（ＴｉｃｋＴａｃｋ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），繼昨日
（２５日）澄清公司沒有在內地擁有任何公司股權或有任何從屬關係後，再發聲明指將停止供應
及安裝政府智慧燈柱項目的其他智能裝置。
　　上周六（２４日）觀塘遊行的主題之一是關注區內智慧燈柱的私隱問題，有示威者質疑指當
局透過智慧燈柱秘密監控市民。遊行中有示威者拉倒其中一支智慧燈柱後，發現當中的「ＳＰＬ
Ｄ０１」藍牙零件製造商「ＴｉｃｋＴａｃｋ　Ｔｅｃｈ（訊科系統）」，疑與內地「天網」工
程承辦商之一的「上海三思路燈」有關，引起輿論熱議。
　　涉事的訊科系統昨日首先在公司網站發布聲明指，與上海三思沒有任何股權或從屬關係，又
稱公司兩名股東╱董事及所有員工均為土生土長的香港人，從來沒有在內地擁有任何公司股權或
有任何從屬關係。
　　訊科系統其後再發聲明指，有鑑於本公司董事之家人及僱員受到人身安全威脅，及公眾對本
公司之項目╱服務有疑慮，因此決定完成支援現時已安裝的５０支燈柱之相關工作後，停止供應
及安裝香港特區政府之智慧燈柱項目的其他智能裝置。
　　對於有質疑指公司與內地的「天網」計劃有關，訊科解釋公司網頁早前更新時，內部人員誤
把另一個僅供客戶測試之傳統路燈開關控制系統，連結至於公司網頁相同之公域名。
　　訊科指有關控制系統是由上海三思提供，由於客戶對保安的要求，遂要求三思提供安裝檔，
由訊科人員布置於和公司主頁伺服器相同網絡之本地伺服器，因此上海三思並沒有相關伺服器的
存取權限。（ｆｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
興證快訊26/08/2019
樓價回調
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金