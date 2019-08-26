【修例風暴】智慧燈柱零件被指涉天網工程，供應商聲明指暫停供貨

《經濟通通訊社２６日專訊》觀塘上周六（２４日）的遊行再爆發警民衝突，有示威者拉倒

智慧燈柱，並質疑智慧燈柱的組件如藍牙發射器與內地實施的臉部辨識系統（天網工程）有關。

涉事藍牙發射器的本地供應商訊科系統（ＴｉｃｋＴａｃｋ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），繼昨日

（２５日）澄清公司沒有在內地擁有任何公司股權或有任何從屬關係後，再發聲明指將停止供應

及安裝政府智慧燈柱項目的其他智能裝置。

上周六（２４日）觀塘遊行的主題之一是關注區內智慧燈柱的私隱問題，有示威者質疑指當

局透過智慧燈柱秘密監控市民。遊行中有示威者拉倒其中一支智慧燈柱後，發現當中的「ＳＰＬ

Ｄ０１」藍牙零件製造商「ＴｉｃｋＴａｃｋ Ｔｅｃｈ（訊科系統）」，疑與內地「天網」工

程承辦商之一的「上海三思路燈」有關，引起輿論熱議。

涉事的訊科系統昨日首先在公司網站發布聲明指，與上海三思沒有任何股權或從屬關係，又

稱公司兩名股東╱董事及所有員工均為土生土長的香港人，從來沒有在內地擁有任何公司股權或

有任何從屬關係。

訊科系統其後再發聲明指，有鑑於本公司董事之家人及僱員受到人身安全威脅，及公眾對本

公司之項目╱服務有疑慮，因此決定完成支援現時已安裝的５０支燈柱之相關工作後，停止供應

及安裝香港特區政府之智慧燈柱項目的其他智能裝置。

對於有質疑指公司與內地的「天網」計劃有關，訊科解釋公司網頁早前更新時，內部人員誤

把另一個僅供客戶測試之傳統路燈開關控制系統，連結至於公司網頁相同之公域名。

訊科指有關控制系統是由上海三思提供，由於客戶對保安的要求，遂要求三思提供安裝檔，

由訊科人員布置於和公司主頁伺服器相同網絡之本地伺服器，因此上海三思並沒有相關伺服器的

存取權限。（ｆｗ）（ｚｚ）

