《每周華語－黃溢華》Ｅ﹒Ｈ﹒卡爾著作、再看英國歷史

《每周華語》Ｅ﹒Ｈ﹒Ｃａｒｒ（１８９２－１９８２）乃英國人、外交官，因而對一世紀

前的國際大事有親身接觸的機會。離開外交工作，他從事寫作及成為國際事務╱關係教授。二戰

期間，他為報刊寫社評及專論；對蘇俄有獨到的見解、專著。



１９６０年代，人類向前看，美甘迺迪決心把人類送上月球，終於１９６９年，人類踏出了

「一大步」登陸月球。上了月球，再往前看火星，且看人類能否居住。近年又再一次回望月球，

因為有新發現：月球有水，又有很多有價值的礦物。人必須不斷向前看，至少「時間」不停向前

走！不會走回頭。但缺少了解已發生的事情╱基礎，即「歷史」又或「累積」的歷史之本質，我

們又怎有基本條件建立往前看的目標？方向？及重要的前行方案？因為１００年前有飛行的成功

，又有強力的引擎及更多的理論╱研究，才可研發火箭送人上了月球。



Ｅ﹒Ｈ﹒卡爾本為英國外交官。因為工作，他愛上了歷史，把自己所見的一切寫下來，不是

筆記，而是一本本的歷史見證史料，也有他自己的分析及見解。今天世界比一戰╱二戰穩定，但

各大國在不同的發展周期，使穩定中穩藏了不穩的籽。事實上，不穩定不必直接因為戰禍。

「９．１１」美紐約恐襲便是一不幸的例子。正因為歷史長波，蘇俄╱美國在阿富汗爭雄，因而

「養大」了甚有理想及實力的拉登。蘇俄敗陣，但拉登的槍頭卻轉向了對準美國，因而

「９．１１」恐襲終於發生。筆者十分之看重「歷史」作為動態「長波」的延伸及其全方位的影

響。所有事情有基礎才可向前看又或自身往前發展。宇宙可以由「冇」到「有」！但也因而有

「時間」不停向前「走」。人即使「停」下來，「時間」仍向前走。因而「停」下來：自身也就

是歷史！歷史事情不代表不用理會，因為他自身乃一「長波」本質：衍生更多事件。１００年前

人類成功飛行，自然可以有火箭及把人類送去月球，火星甚而用作武器。



Ｅ﹒Ｈ﹒卡爾把１９１９╱１９３９年的世界不安，一戰戰後的處理不善，分析了二戰爆發

及之後世界不穩的根由。歷史不是死物。秦始皇留下的西安泰兵馬俑等文物（「歷史」）多的是

！今天為新中國提供活的正面文化？！那麼秦朝也好、明朝也好、清朝也好，無「人」擁有，但

全不是死物！看不見、看見的，全都存在。卡爾的《兩次世界大戰之間的國際關係：１９１４－

１９３９》，正好是今天仍須多加看重的國際歷史發展分析之一。



１９８０年代初，英首相戴卓爾去北京與鄧小平先生會面，商討香港１９９７年後的前途。

兩國領導人今天已作古，但所有參與１９８０年代就香港前途的安排的人都是歷史的一部分。歷

史本質，會自然流入「時間的長河」！「歷史」他自然存在。１９６９年美太空人上了月球，不

只是歷史，因為今天仍有多國準備把人送上月球。如果不用理會，為甚麼仍要把太空人再送上月

球！因為「歷史」不是死物。上月球，代表自身也是登月「歷史」的一份兒。我們大清國失去了

「十二時辰鐘」，今天仍努力找尋失去的東西！為甚麼？因為歷史自然的推動停不了。



１９４４年６月６日，英美盟軍打回歐洲大陸，與希特拉決一死戰。「Ｄ－Ｄａｙ」日，每

一年都有郵品╱郵票紀念。英皇家空軍，１９４０年代初差點兒全軍覆沒，但每一年都有紀念英

倫空戰。英國海軍，英法的「和諧」機，不是歷史，是人家生存與科研的歷史印證。新中國、中

國人也有，全人類的存在也有：考古之重要，是了解人和其他生命如何存在及消失！如果隨便輕

言一句：「只是歷史、又或已成為歷史等等」。而認為事情已結束：或許是看輕了歷史自身的存

在不只永恆且是活的東西。不看重根源（「歷史」），又怎可以向前看。



英國航海探險家Ｊａｍｅｓ Ｃｏｏｋ（１７２８－１７７９）為英國（及人類）找到很多

新事物、新大陸、新人種。三次往外遠航，都有不少的收穫╱發現。１７７９年，在第三次航程

登上「Ｏｗｙｈｅｅ，Ｈａｗａｉｉ」後被殺。他航程中發現了新西蘭，亦發現了「Ｃｏｏｋ

Ｉｓｌａｎｄｓ」。１９６５年，有日全蝕（Ｓｏｌａｒ ｅｃｌｉｐｓｅ），於５月３０日出

現，是年其他日子所見的不是日全蝕。１９６５年觀看日全蝕，正好是在「Ｃｏｏｋ

Ｉｓｌａｎｄｓ」的「Ｍａｎｕａｅ」。２０１９年７月２日，即一個多月前，亦有日全蝕，但

在新西蘭、智利及阿根廷某些地區才可得見。２０２０年６月及１２月將有日全蝕出現。於

「Ｃｏｏｋ Ｉｓｌａｎｄｓ」再一次有日全蝕是２１７６年４月８日！即１５５年之後，再過

一個半世紀，才有另一只「日全蝕」郵票。１９６５年「Ｃｏｏｋ Ｉｓｌａｎｄｓ」發行紀念

「日全蝕」郵票有可能是唯一的一個了：全球的水平線不斷上升，不少島國消失之中……



Ｊａｍｅｓ Ｃｏｏｋ的發現仍不斷改變歷史：向前望重要，但不可以忘記歷史根源。

Ｅ﹒Ｈ﹒卡爾的《Ｗｈａｔ ｉｓ ｈｉｓｔｏｒｙ？》也是另一本好書，也有中文版；我們必

須尊重、重視歷史：才可以穩妥向前看。



１９７４年陝西大旱，挖井打水而發現了秦兵馬俑。秦兵馬俑的發現，使我們更明白秦朝╱

中國的歷史。由於接觸空氣不到５分鐘原漆即氧化剝落，２００９年中德合作成功開發保護技術

。歷史極為重要，不只要尊重，明白更要保護：文物也好、文件也好，人類自身也好：英國的歷

史、中國的歷史，也只是我們歷史的「一小點滴」……。《資深市場人士 黃溢華》

