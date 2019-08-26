《經濟通通訊社２６日專訊》創科局對訊科系統退出智慧燈柱項目發表聲明。對於智慧燈柱
藍牙發射器供應商訊科系統有限公司指，有鑑於公司董事之家人及僱員受到人身安全威脅，決定
完成支援現時已安裝的５０支智慧燈柱之相關工作後，停止供應及安裝其他智慧燈柱智能裝置，
創新及科技局發言人對此表示同情理解，並尊重該公司的決定。
發言人指，對於有本地中小企因參與智慧燈柱項目而受到攻擊起底，局方難以接受，亦深表
遺憾。事件嚴重打擊香港創科界的努力。（ｆｗ）（ｚｚ）
26/08/2019 14:21
【修例風暴】創科局對訊科系統退出智慧燈柱項目表同情及理解
《經濟通通訊社２６日專訊》創科局對訊科系統退出智慧燈柱項目發表聲明。對於智慧燈柱
藍牙發射器供應商訊科系統有限公司指，有鑑於公司董事之家人及僱員受到人身安全威脅，決定
完成支援現時已安裝的５０支智慧燈柱之相關工作後，停止供應及安裝其他智慧燈柱智能裝置，
創新及科技局發言人對此表示同情理解，並尊重該公司的決定。
發言人指，對於有本地中小企因參與智慧燈柱項目而受到攻擊起底，局方難以接受，亦深表
遺憾。事件嚴重打擊香港創科界的努力。（ｆｗ）（ｚｚ）
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