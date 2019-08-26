【修例風暴】警方稱周六、日示威活動中沒派警員喬裝示威者

《經濟通通訊社２６日專訊》荃葵青遊行期間，爆發警民衝突。民主黨立法會議員尹兆堅質

疑質疑會否是警員喬裝示威者。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華被多之追問有否派出

警員喬裝示威者後，他以肯定的聲線答：「無！」

起初李桂華只表示沒有喬裝示威者作拘捕行動，記者多次追問，是否有喬裝進行情報收集或

作者其他目的。李桂華隨後連答兩次：「無！」但一直未有以完整句子說出。（ｆｗ）（ｚｚ）

