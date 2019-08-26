【修例風暴】遭質疑警員於７２１沒鳴槍退白衫人，警：難直接比較

《經濟通通訊社２６日專訊》反修例的示威衝突持續，昨晚（２５日）有警員曾向天鳴槍示

警，警方指當時沒防暴裝備的警員受大批示威者衝擊，為保同袍安危及控制場面，有關做法合情

合法。傳媒追問為何７２１元及昨晚事件，警方處理方式大不同，警察公共關係科總警司謝振中

回應指，兩者不能直接比較。

被問到為何７２１當日，兩名軍裝警見到白衣人打人會掉頭走找支援，但昨日衝鋒隊卻選擇

落車驅散。警察公共關係科總警司謝振中表示，不能將昨日事件與７２１任何事件比較，因牽涉

人數及武力程度都不同，警員昨日並非想下車，只是警車已被打爛，車長受傷，警員在別無選擇

下落車驅散及尋求協助。

亦有人質疑是否西鐵站上的人命不及荃灣的商舖財物，所以當日警員沒鳴槍嚇退白衣人。警

務處助理處長（行動）麥展豪再次強調，兩者不能直接比較，因７２１當時只有兩名警員，而昨

日則抽調了數輛衝鋒車；但承認兩者都有相同情況，荃灣附近有大規模暴力事件，而７２１則發

生在上環。

另外，警方指，就７月２１日的元朗事件已拘捕３０人，當中兩人已被控參與暴動罪。周六

亦有兩名男子分別為２４歲及３３歲，被控參與暴動罪，並於今日下午提堂，而昨日另有１男１

女被控非法集結。（ｆｗ）（ｚｚ）

