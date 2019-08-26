【Ａ股外援】富時羅素宣布Ａ股擴容三倍，料帶４０億美元增量資金

《經濟通通訊社２６日專訊》指數編制公司富時羅素上周六（２４日）凌晨發布公告，宣布

將Ａ股納入因子從５％提升到１５％，從９月２３日開市時生效，預計將為Ａ股帶來４０億美元

（約２８０億元人民幣）的增量資金。

成分股調整上，富時指數系列將新納入８７隻Ａ股，包括美的集團（深：０００３３３）等

大盤股１４隻、中盤１５隻、小盤５０隻以及威爾藥業等微小盤股８隻，具體個股請見表列。是

次納入是Ａ股入富計劃第一階段第二批次的安排。根據早前的安排，Ａ股入富第一階段三個批次

將在明年３月完成。完成之後，富時羅素Ａ股的納入因子將上升到２５％。

除了富時羅素外，ＭＳＣＩＡ股二次擴容將於下周二（２７日）生效，預計將為Ａ股帶來

２４５億元人民幣被動增量資金；標普道瓊斯納入Ａ股將在９月２３日生效，預計將為Ａ股帶來

１００億美元（合７１０億元人民幣）的被動資金。這就意味著，在未來３０日內，三大指數巨

頭合計將為Ａ股帶來超過１２００億元人民幣的被動增量資金。（ｌｃ）



富時羅素新納入的８７隻股票一覽：



Ａ股代碼 中文簡稱 Ａ股代碼 中文簡稱

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深：００００３１ 大悅城 深：００００３５ 中國天楹

深：００００４９ 德賽電池 深：００００７０ 特發信息

深：０００３３３ 美的集團 深：０００４９８ 山東路橋

深：０００５６４ 供銷大集 深：０００５８２ 北部灣港

深：０００６２９ 攀鋼釩鈦 深：０００６６７ 美好置業

深：０００８６１ 海印股份 深：０００９３６ 華西股份

深：０００９５０ 重藥控股 深：００１６９６ 宗申動力

深：００１８７２ 招商港口 深：００２００８ 大族激光

深：００２０６３ 遠光軟件 深：００２１００ 天康生物

深：００２１２４ 天邦股份 深：００２１９２ 融捷股份

深：００２３１８ 久立特材 深：００２３６４ 中恆電氣

深：００２４４６ 盛路通信 深：００２４９０ 山東墨龍

深：００２５６７ 唐人神 深：００２７５５ 奧賽康

深：００２７９２ 通宇通訊 深：００２８１８ 富森美

深：００２８３２ 比音勒芬 深：００２８５１ 麥格米特

深：００２９１０ 莊園牧場 深：００２９３８ 鵬鼎控股

深：００２９３９ 長城證券 深：３０００５４ 鼎龍股份

深：３０００７９ 數碼科技 深：３００１６８ 萬達信息

深：３００１８４ 力源信息 深：３００２５２ 金信諾

深：３００２９４ 博雅生物 深：３００３５２ 北信源

深：３００４０１ 花園生物 深：３００５７２ 安車檢測

深：３００６８２ 朗新科技 深：３００７２４ 捷佳偉創

深：３００７２５ 藥石科技 深：３００７２６ 宏達電子

深：３００７４８ 金力永磁



滬：６０００２１ 上海電力 滬：６０３８９５ 天永智能

滬：６０００７５ 新疆天業 滬：６００１２０ 浙江東方

滬：６００１３２ 重慶啤酒 滬：６００１７０ 上海建工

滬：６００２１９ 南山鋁業 滬：６００３０９ 萬華化學

滬：６００３６９ 西南證券 滬：６００４８７ 亨通光電

滬：６００６３９ 浦東金橋 滬：６００６７５ 中華企業

滬：６００７０４ 物產中大 滬：６００８４５ 寶信軟件

滬：６００８６０ 京城股份 滬：６００８７１ 石化油服

滬：６００８９５ 張江高科 滬：６００９０３ 貴州燃氣

滬：６００９８５ 淮北礦業 滬：６０１０１８ 寧波港

滬：６０１０６８ 中鋁國際 滬：６０１１６２ 天風證券

滬：６０１５７７ 長沙銀行 滬：６０１６１５ 明陽智能

滬：６０１６１９ 嘉澤新能 滬：６０１８６０ 紫金銀行

滬：６０１８７２ 招商輪船 滬：６０３０２７ 千禾味業

滬：６０３０８０ 新疆火炬 滬：６０３１５７ 拉夏貝爾

滬：６０３２２０ 貝通信 滬：６０３３５１ 威爾藥業

滬：６０３３６３ 傲農生物 滬：６０３５０１ 韋爾股份

滬：６０３５１７ 絕味食品 滬：６０３６３８ 艾迪精密

滬：６０３７０７ 健友股份 滬：６０３７０８ 家家悅

滬：６０３７１２ 七一二 滬：６０３７７３ 沃格光電

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