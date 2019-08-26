《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市市長應勇周六（２４日）在虹橋商
務區調研時指出，要進一步放大進博會的溢出帶動效應，高標準高水平推進虹橋商務區建設。
應勇表示，要打造虹橋國際開放樞紐，建設國際化中央商務區、國際貿易中心新平台。要加
快規劃編制工作，加快制訂推進實施意見，實現統一規劃和管理，統一服務和標準。進一步
夯實大交通、大會展、大商務三大戰略功能，推動高端商務、會展、交通功能深度融合。
26/08/2019 09:07
【駐滬專電】應勇：高標準高水平推進虹橋商務區建設
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市市長應勇周六（２４日）在虹橋商
務區調研時指出，要進一步放大進博會的溢出帶動效應，高標準高水平推進虹橋商務區建設。
應勇表示，要打造虹橋國際開放樞紐，建設國際化中央商務區、國際貿易中心新平台。要加
快規劃編制工作，加快制訂推進實施意見，實現統一規劃和管理，統一服務和標準。進一步
夯實大交通、大會展、大商務三大戰略功能，推動高端商務、會展、交通功能深度融合。
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