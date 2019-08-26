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即市新聞

26/08/2019 09:07

【駐滬專電】上海推出省級中長期健康行動方案

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市委常委會日前審議通過《關於推進
健康上海行動的實施意見》，提出將對標國際最高標準、最好水平，全面提升健康上海建設能級
，改善「一老一小」等重點人群健康服務。
　　在滿足老人居家健康服務方面，上海市衛健委已制定「互聯網＋護理服務」試點工作實施方
案，鼓勵醫療機構護士到基層醫療機構和社會醫療機構執業，為出院病人、慢病病人和老年病人
提供延續護理、居家護理等。
　　在老年患者臨終關懷服務方面，上海已制訂《上海市安寧療護試點實施方案》，將在所有社
區衛生服務中心開展機構或居家安寧療護服務，依託社區衛生服務中心、醫療機構、護理院等資
源，構建起覆蓋本市所有社區的安寧療護服務網絡。
　　為解決兒童社區就診難，上海還開展標準化示範兒科門急診項目建設，８月底前將新增遴選
２２家標準化示範兒科門急診項目建設單位，年內完成首批２８家建設任務，到２０２０年完成
全市５０家建設任務。
　　上海還積極推進智慧健康小屋建設，為市民免費體檢。今年有８０家首批標準化智慧健康小
屋建設列入市政府實事項目，目前已有逾１０家智慧健康小屋完成建設，年底前將全面完成，到
２０２１年實現每個街鎮至少有１家標準化智慧健康小屋。
　　此外，上海要求全市社區衛生服務中心開設雙休日門診，並在工作日午間延長服務時間。對
部分醫療資源分布不足的社區，要求社區衛生服務中心在晚間延長服務時間。

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