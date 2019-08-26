【人行新招】房貸利率十月起根據ＬＰＲ調整，舊合同仍按約定執行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人民銀行公告，在改革完善貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）形成機制過程中，確保區域差別化住房信貸政策有效實施，保持個人住房貸款利

率水平基本穩定，維護借貸雙方合法權益，現就新發放商業性個人住房貸款利率有關事宜公告如

下：

一、自１０月８日起，新發放商業性個人住房貸款利率以最近一個月相應期限的貸款市場報

價利率為定價基準加點形成。加點數值應符合全國和當地住房信貸政策要求，體現貸款風險狀況

，合同期限內固定不變。

二、借款人申請商業性個人住房貸款時，可與銀行業金融機構協商約定利率重定價周期。重

定價周期最短為１年。利率重定價日，定價基準調整為最近一個月相應期限的貸款市場報價利率

。利率重定價周期及調整方式應在貸款合同中明確。



＊首套個人住房貸款利率不得低於相應期限報價利率＊



三、首套商業性個人住房貸款利率不得低於相應期限貸款市場報價利率，二套商業性個人住

房貸款利率不得低於相應期限貸款市場報價利率加６０個基點。

四、人民銀行省一級分支機構應按照「因城施策」原則，指導各省級市場利率定價自律機制

，在國家統一的信貸政策基礎上，根據當地房地產市場形勢變化，確定轄區內首套和二套商業性

個人住房貸款利率加點下限。

五、銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的加點下限，結合本機構經營

情況、客戶風險狀況和信貸條件等因素，明確商業性個人住房貸款利率定價規則，合理確定每筆

貸款的具體加點數值。



＊１０月８日前已發放和已簽訂合同仍按原合同約定執行＊



六、銀行業金融機構應切實造好政策宣傳、解釋和咨詢服務，依法合規保障借款人合同權利

和消費者權益，嚴禁提供個人住房貸款「轉按揭」「加按揭」服務，確保相關工作平穩有序進行

。

七、２０１９年１０月８日前，已發放的商業性個人住房貸款和已簽訂合同但未發放的商業

性個人住房貸款，仍按原合同約定執行。

八、商業用房購房貸款利率不得低於相應期限貸款市場報價利率加６０個基點。公積金個人

住房貸款利率政策暫不調整。

