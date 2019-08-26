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即市新聞

26/08/2019 08:45

【人行新招】人行：房貸定價基準轉換，利息基本支出不受影響

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人民銀行就個人住房貸款利率發布答記者
問稱，公告主要針對新發放個人住房貸款利率，存量個人住房貸款利率仍按原合同執行。居民家
庭申請個人住房貸款，利息支出基本不受影響。

＊首套房利率４﹒８５％，二套房５﹒４５％＊

　　定價基準轉換後，全國範圍內新發放首套個人住房貸款利率不得低於相應期限ＬＰＲ（按８
月２０日５年期以上ＬＰＲ為４﹒８５％）；二套個人住房貸款利率不得低於相應期限ＬＰＲ加
６０個基點（按８月２０日５年期以上ＬＰＲ計算為５﹒４５％），與當前中國個人住房貸款實
際最低利率水平基本相當。
　　同時，人民銀行分支機構將指導各省級市場利率定價自律機制及時確定當地ＬＰＲ加點下限
。與改革前相比，居民家庭申請個人住房貸款，利息支出基本不受影響。１０月８日是定價基準
轉換日。
　　人行稱，改革後，新發放商業性個人住房貸款利率以最近一個月相應期限的ＬＰＲ為定價基
準加點形成。其中，ＬＰＲ由貸款市場報價利率報價行報價計算形成。每筆貸款具體的加點數值
由貸款銀行按照全國和當地住房信貸政策要求，綜合貸款風險狀況，在發放貸款時與借款人協商
約定。加點數值一旦確定，整個合同期限內都固定不變。
　
＊１年期和５年期以上的個人住房貸款利率有直接對應的基準＊
　
　　目前，ＬＰＲ有１年期和５年期以上兩個期限品種。１年期和５年期以上的個人住房貸款利
率有直接對應的基準，１年期以內、１年至５年期個人住房貸款利率基準，可由貸款銀行在兩個
期限品種之間自主選擇。參考基準確定後，可通過調整加點數值，體現期限利差因素。
　　利率重定價是指，貸款銀行按合同約定的計算方式，根據定價基準的變化確定形成新的貸款
利率水平。公告明確個人住房貸款利率重定價周期可由雙方協商約定，最短為１年，最長為合同
期限。借款人和貸款銀行可根據自身利率風險承擔和管理能力進行選擇。每次利率重新定價時，
定價基準調整為最近一個月相應期限的ＬＰＲ。

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