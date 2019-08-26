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即市新聞

26/08/2019 09:07

【科創板】科創板併購重組規則落地

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》中證監上周五（２３日）正式發布《科創
板上市公司重大資產重組特別規定》，上交所同時發布《科創板上市公司重大資產重組審核規則
（徵求意見稿）》，兩份共同構成了科創板重大資產重組的基本規則體系。
　　兩份文件雙雙同意科創公司實施發行股份購買資產或重組上市，並對重組上市的標的資產設
置了「淨利潤」、「營業收入＋現金流」兩套財務指標的門檻：一是最近兩年淨利潤均為正且累
計不低於５０００萬元（人民幣．下同）；二是最近一年營業收入不低於３億元且近三年經營活
動產生的現金流淨額累計不低於１億元。
　　可以看出，就算標的資產尚未盈利，同樣可以重組上市。約束條件則是，交易後其控股股東
、實際控制人，在科創公司重組上市後首次實現盈利前，自所取得股份不得轉讓期限屆滿後２４
個月內，每１２個月轉讓的該股份不得超過公司股份總數的２％。
　　在發行股份購買資產或重組上市時，上交所的《審核規則》提出，發行價格適用《特別規定
》的有關規定，即不低於市場參考價的８０％。
　　而現時發行股份購買資產的發行價格為參考價的９０％，放寬發行股份購買資產的價格下限
體現了更具有彈性的股份發行定價機制。
　　《審核規定》還明確科創板重組標準和條件，要求標的資產符合科創板定位，所屬行業應當
與科創公司處於同行業或者上下游，且與科創板公司主營業務具有協同效應。
　　《審核規則》又提出，科創公司向特定對象發行可轉換為股票的公司債券購買資產的，應當
符合《特別規定》，並允許市場主體間自主約定轉股期、贖回、回售、轉股價格修正等條款。
　　上述文件還特別強調，從嚴把握重組上市標準和程序，重組上市資產需要符合科創板定位。
尤其要注意，如果是本身主營空心化的企業，想要通過重組「雞犬升天」基本上是「此路不通」

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