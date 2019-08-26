【貿易開戰】分析：互加關稅料拖累明年增長，人幣７－７﹒３運行

《經濟通通訊社２６日專訊》中美貿易戰愈演愈烈，中國２３日宣布向７５０億美元美國貨

品加徵報復性關稅，美國總統特朗普立即作反制措施。中信證券首席經濟學家諸建芳測算稱，美

方新升級的５％的額外關稅對中國年內ＧＤＰ的拖累十分有限。且從搶出口和逆周期政策加碼看

，貿易摩擦升級對年內經濟影響相對可控，仍然維持三季度、四季度ＧＤＰ增速６﹒２％、６﹒

３％的判斷。但關稅全面加徵的負面影響可能在明年集中體現，拖累明年經濟增長。

搶出口有望成為後續中國出口的重要特點，可能對淨出口有一定提振。如果後續中美貿易談

判未見顯著緩和，貿易搶跑可能會持續推高三四季度的出口增長。預計目前升級的關稅對今年內

經濟的負面影響相對較小。同時，逆周期政策可能會進一步加碼對衝外部壓力，因此加稅在今年

內對經濟的負面影響在可控的範圍內，仍然維持三季度、四季度ＧＤＰ增速６﹒２％、６﹒３％

的判斷。

人民幣方面，介於目前貿易摩擦有所加劇，再考慮到現階段不確定性提升將加大潛在資本流

出的可能性，中信證券將適度調整匯率運行區間，認為第四季度人民幣匯率將可能在７－７﹒３

的區間運行，年末伴隨美元指數的小幅下行，人民幣走弱趨勢或將有所緩解，預計在７﹒２左右

。（ｃａ）

