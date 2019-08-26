【貿易開戰】分析：中方反制精準，７５０億清單對中國影響較小

《經濟通通訊社２６日專訊》針對中方宣布將向７５０億美元美國商品徵稅，中信證券首席

經濟學家諸建芳認為，９月１日實施的清單內容主要包括大豆以及首次納入的原油等產品，１２

月１５日實施的清單內容包括玉米、棉花、水產品、汽車及零部件等產品。中方反制更加精準。

諸建芳指出，如果僅按照２０１８年中國從美進口金額統計，此次中國對美反制的加稅清單

總金額為６７３億美元。其中９月１日開始實行的清單（１）總金額為２５５億美元，佔比約為

３８％；１２月１５日開始實行的清單（２）總金額約為４１８億美元，佔比約為６２％。清單

（１）中，金額最大的商品為黃豆和原油，主要分布在動、植物、礦產品、化工和塑料制品行業

。清單（２）中，金額最大的商品為越野車，主要分布在金屬制品、機電設備、汽車運輸設備和

光學儀器等。

他表示，從進口依賴度來看，清單（１）中國對美國的進口佔中國對全球進口約為６％，清

單（２）為１１％，整體看均屬於較低水平。相比於美國的３０００億清單對美國自身的影響，

中國７５０億清單對國內影響較小。



＊關稅戰升級影響主要在於出口和中長期經濟增速＊



國泰君安證券首席經濟學家花長春也表示，比較被徵收２５％關稅的２５００億清單和被徵

收１５％關稅的３０００億清單的商品分布，發現３０００億清單的商品更多的包含了替代彈性

較低的種類。另外，中國出口依存度較高的行業，毛利潤都較低，實際降價空間並不大，而

３０００億清單中，正更多的覆蓋了這些行業。

據其測算，２５００億清單下美方承擔９０％的關稅，推算３０００億清單下美方承擔比例

為９８％，影響美國通脹０﹒３５個點；中長期影響中國出口１１﹒８個點，ＧＤＰ１﹒９２個

點。關稅對中國影響主要在於出口和中長期經濟增速。（ｃａ）

