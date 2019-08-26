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即市新聞

26/08/2019 11:43

【聚焦人幣】瑞銀：預計人民幣匯率年底見７﹒２，明年穿７﹒３

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中美貿易摩擦再度升級。瑞銀中國首席經濟學家汪濤在最新報
告稱，眼下不確定性加劇，中美雙方恐難達成貿易協議，但認為中方決定並不令人意外，此前中
方已多次警告會採取必要的反制措施。
　　瑞銀預計人民銀行會加碼貨幣寬鬆，包括年內和２０２０年分別再降準１００個基點、政府
增加對基建投資的融資支持、可能會提高或提前下發地方政府專項債券發行額度，並加大對就業
的支持、完善社會保障體系等。
　　瑞銀預計，中國政府會繼續深化改革、擴大開放，人行會謹慎管理人民幣匯率預期，但會允
許人民幣小幅貶值，預計２０１９年底人民幣對美元匯率為７﹒２、２０２０年為７﹒３。往前
看，鑒於美國國內對中國的立場普遍強硬，同時美聯儲隨時可以進一步放鬆貨幣政策來減輕貿易
摩擦對經濟的衝擊，因此目前尚不清楚有哪些因素或契機會促使美方停止升級貿易摩擦、與中方
達成貿易協議。
　　美國仍能進一步升級貿易摩擦，包括加徵更高的關稅、擴大對中國的出口限制、對部分中國
實體實施金融制裁等，中方立場可能也不會因國內經濟下行壓力增大而大幅轉變。瑞銀曾經預期
，若美國對全部中國出口產品加徵２５％關稅，中國會進一步放鬆國內政策來部分抵消加徵關稅
對經濟的拖累，則２０２０年中國ＧＤＰ增速可能放緩至５﹒５％，不過今年ＧＤＰ增速仍有望
保持在６％以上。（ｃａ）

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