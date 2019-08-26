【貿易開戰】劉鶴：反對貿戰升級，願以冷靜態度磋商合作解決問題

《經濟通通訊社２６日專訊》國務院副總理劉鶴在重慶出席第二屆中國國際智能產業博覽會

時表示，中國堅決反對技術封鎖和貿易保護主義，努力保護產業鏈完整性，願意以冷靜的態度通

過磋商和合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。貿易戰升級不利於中國、不利於美國、也不利於

全世界人民利益。

他又指，中國歡迎世界各國包括美國在內的企業在華投資和經營，將繼續創造良好的投資環

境，保護產權，堅持在開放條件下推動智能產業發展。（ｃｔ）

