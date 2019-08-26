【Ａ場震盪】美國還擊中方反制對華加關稅５％，滬指低開１﹒６％

《經濟通通訊社２６日專訊》較早前中國對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅，美國

總統特朗普隨即送出一份「回禮」，宣布將總值５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，更

呼籲美國企業將業務撤出中國。特朗普更展示下一張王牌，在推特暗示他可以宣布國家進入緊急

狀態，根據國際緊急經濟權力法命令企業撤離中國，以懲罰中國竊取知識產權的行徑，但他暫時

不打算這樣做。

中國商務部稱中方堅決反對美國的新加徵稅措施，違背了中美兩國元首共識，以及相互尊重

、平等互利的原則，嚴重破壞多邊貿易體制和正常國際貿易秩序，必將自食其果。中方強烈敦促

美方不要低估中國人民的決心，立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。

滬深股市今早無懸念大幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒６％，報２８５１﹒０２

點，深綜指低開１﹒９６％，除黃金股造好外其他行業板塊全線走低。

離岸人民幣兌美元今早盤初一度觸及７﹒１９２６，市場普遍預期近期人民幣恐再度走弱。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，若人行不守住７﹒１，人民幣匯率短期很可能會下探至７

﹒１５。

另外，富時羅素上周六（２４日）凌晨發公告，宣布將Ａ股納入因子從５％提升到１５％，

從９月２３日開市時生效，預計將為Ａ股帶來４０億美元（約２８０億元人民幣）的增量資金。

成分股調整上，富時指數系列將新納入８７隻Ａ股，包括美的集團（深：０００３３３）等大盤

股１４隻。（ｅｙ）

