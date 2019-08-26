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即市新聞

26/08/2019 11:33

【Ａ場震盪】滬綜指半日跌幅收窄至０﹒９５％，人幣再急貶

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國宣布對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅，美國總
統特朗普隨即送「回禮」，宣布將總值５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，更呼籲美國
企業將業務撤出中國。特朗普更展示下一張王牌，在推特暗示他可以宣布國家進入緊急狀態，根
據國際緊急經濟權力法命令企業撤離中國，以懲罰中國竊取知識產權的行徑，但他暫時不打算這
樣做。
　　中國商務部稱中方堅決反對美國的新加徵稅措施，強烈敦促美方不要低估中國人民的決心，
立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。
　　滬深股市今早無懸念大幅低開，滬綜指低開１﹒６％後，受惠醫藥板塊盤中逆市抽升，半日
跌幅收窄至０﹒９５％，報２８６９﹒８１點，深成指半日跌０﹒７２％，創業板指跌
０﹒５３％。兩市半日成交２９８３億元（人民幣．下同），較上周五（２３日）同時段成交增
加７﹒４％。
　　比起股市，已失去７算心理關口的匯市更為風高浪急，人幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今
早開市大跌４９４點子，報７﹒１３１９，創１１年半低。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為
，若人行不守住７﹒１，人民幣匯率短期很可能會下探至７﹒１５。

＊四大行全跌，券商亦受害＊

　　特朗普在感恩節及聖誕節之前，對全體中國商品加徵５％關稅，寧願承受民怨也要對中國作
出反制，實在超出了各方預期。中國各行各業風險加劇，作為百業之母的銀行股全線跌。四大行
之中，建行（滬：６０１９３９）挫１﹒３％，工行（滬：６０１３９８）跌０﹒９％，農業銀
行（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒６％，招商銀行
（滬：６０００３６）挫３﹒４％，平安銀行（深：０００００１）跌２﹒６％。
　　股市表現拖累券商股，招商證券（滬：６００９９９）、中國銀河（滬：６０１８８１）挫
１﹒９％，中信證券（滬：６０００３０）下滑１﹒３％，廣發證券（深：０００７７６）跌１
﹒２％。

＊新目錄落實，醫藥股抽升＊

　　新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》今早經十三屆全國人大常委會第十二次會議表決通
過，將於今年１２月１日起施行。新版醫保目錄正式落實，醫藥股逆市抽升，恆康醫療
（深：００２２１９）、福安藥業（深：３００１９４）、龍津藥業（深：００２７５０）、華
北製藥（滬：６００８１２）漲停，方盛製藥（滬：６０３９９８）漲９﹒８％，濟川藥業（滬
：６００５６６）升８﹒５％。（ｅｙ）

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