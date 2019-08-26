【Ａ場震盪】滬綜指半日跌幅收窄至０﹒９５％，人幣再急貶

《經濟通通訊社２６日專訊》中國宣布對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅，美國總

統特朗普隨即送「回禮」，宣布將總值５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，更呼籲美國

企業將業務撤出中國。特朗普更展示下一張王牌，在推特暗示他可以宣布國家進入緊急狀態，根

據國際緊急經濟權力法命令企業撤離中國，以懲罰中國竊取知識產權的行徑，但他暫時不打算這

樣做。

中國商務部稱中方堅決反對美國的新加徵稅措施，強烈敦促美方不要低估中國人民的決心，

立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。

滬深股市今早無懸念大幅低開，滬綜指低開１﹒６％後，受惠醫藥板塊盤中逆市抽升，半日

跌幅收窄至０﹒９５％，報２８６９﹒８１點，深成指半日跌０﹒７２％，創業板指跌

０﹒５３％。兩市半日成交２９８３億元（人民幣．下同），較上周五（２３日）同時段成交增

加７﹒４％。

比起股市，已失去７算心理關口的匯市更為風高浪急，人幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今

早開市大跌４９４點子，報７﹒１３１９，創１１年半低。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為

，若人行不守住７﹒１，人民幣匯率短期很可能會下探至７﹒１５。



＊四大行全跌，券商亦受害＊



特朗普在感恩節及聖誕節之前，對全體中國商品加徵５％關稅，寧願承受民怨也要對中國作

出反制，實在超出了各方預期。中國各行各業風險加劇，作為百業之母的銀行股全線跌。四大行

之中，建行（滬：６０１９３９）挫１﹒３％，工行（滬：６０１３９８）跌０﹒９％，農業銀

行（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒６％，招商銀行

（滬：６０００３６）挫３﹒４％，平安銀行（深：０００００１）跌２﹒６％。

股市表現拖累券商股，招商證券（滬：６００９９９）、中國銀河（滬：６０１８８１）挫

１﹒９％，中信證券（滬：６０００３０）下滑１﹒３％，廣發證券（深：０００７７６）跌１

﹒２％。



＊新目錄落實，醫藥股抽升＊



新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》今早經十三屆全國人大常委會第十二次會議表決通

過，將於今年１２月１日起施行。新版醫保目錄正式落實，醫藥股逆市抽升，恆康醫療

（深：００２２１９）、福安藥業（深：３００１９４）、龍津藥業（深：００２７５０）、華

北製藥（滬：６００８１２）漲停，方盛製藥（滬：６０３９９８）漲９﹒８％，濟川藥業（滬

：６００５６６）升８﹒５％。（ｅｙ）

