【Ａ場震盪】貿戰突升級滬指收跌１﹒１７％，外資恐慌流出３０億

《經濟通通訊社２６日專訊》中國宣布對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅，美國總

統特朗普隨即送「回禮」，宣布將總值５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，更呼籲美國

企業將業務撤出中國。特朗普更展示出新王牌，暗示他可以宣布國家進入緊急狀態，根據國際緊

急經濟權力法命令企業撤離中國，以懲罰中國竊取知識產權的行徑，但他暫時不打算這樣做。

中國商務部稱中方堅決反對美國的新加徵稅措施，強烈敦促美方不要低估中國人民的決心，

立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。

特朗普在聖誕節之前，對全體中國商品加徵５％關稅，寧願承受民間壓力也要對中國作出反

制，超出各方預期。滬深股市今早無懸念大幅低開，滬綜指低開１﹒６％後，受惠醫藥板塊盤中

逆市抽升，半日跌幅收窄小於１％，惟午後跌幅再度擴大，最終全日跌１﹒１７％，報

２８６３﹒５７點。

兩市全日成交４６１０億元（人民幣．下同），和上周五（２３日）成交水平相近，惟外資

今日通過陸股通流出了３０﹒３４億元，是自８月７日以來最高的淨流出規模。

比起股市，已失去７算心理關口的匯市更為風高浪急，人幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今

早開市大跌４９４點子，報７﹒１３１９，創１１年半低。瑞穗認為，若人行不守住７﹒１，人

民幣匯率短期很可能會下探至７﹒１５。



＊白酒板塊高位回跌＊



各行各業下行風險加劇，人行決定１０月８日起個人房貸新政將利率轉而與ＬＰＲ（貸

款市場報價利率）掛勾，相當於為避免日後削減基準利率再刺激樓市泡沫提前築「防火牆」。市

場認為此舉料令地產投資放緩。作為百業之母的銀行股全線跌。四大行之中，建行

（滬：６０１９３９）挫１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒９％，工行

（滬：６０１３９８）跌０﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒６％，其他銀行方面

，招商銀行（滬：６０００３６）挫３﹒５％，平安銀行（深：０００００１）跌２﹒７％。

富時羅素宣布將Ａ股納入因子從５％提升到１５％，預計將為Ａ股帶來４０億美元增量資金

。惟今日外資大幅流出，其鍾愛的白酒板塊高位回挫，茅台（滬：６００５１９）跌２﹒４％險

守１１００元關；順鑫農業（深：０００８６０）瀉３％，五糧液（深：０００８５８）、瀘州

老窖（深：０００５６８）跌２﹒１％。



＊長安汽車大熱倒灶升幅全銷＊



中美雙方關係轉差，或將影響中國減少向美購入大豆等農產品，部分農業股逆市漲，萬向德

農（滬：６００３７１）漲３﹒７％，豐樂種業（深：０００７１３）升１﹒５％，北大荒（滬

：６００５９８）揚１﹒５％。

騰訊（００７００）主席兼首席執行官馬化騰今早表示，中午將連同重慶長安汽車還將聯合

發布階段性的重要成果。受消息刺激，長安汽車（深：０００６２５）今早一度接近漲停，報９

元，但兩公司聯合展示的原來是全新語音交互的微信車載版本，投資者大失所望，長安汽車不但

升幅全銷，全日更倒跌０﹒６１％，報８﹒１８元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７６５﹒９１ －１﹒４４



上證綜合指數 ２８６３﹒５７ －１﹒１７ １９１０﹒３７

深證綜合指數 １５６６﹒５７ －０﹒７７ ２７００﹒６２



上證Ｂ股指數 ２６１﹒２０ －１﹒３０ １﹒１５

深證Ｂ股指數 ９４２﹒４８ －０﹒４４ ０﹒９２



上證１８０指數 ８３４１﹒７８ －１﹒５４

上證３８０指數 ４５０２﹒７８ －０﹒６８



深證成份指數 ９２７０﹒３９ －０﹒９８

中小創新指數 １７５７﹒５８ －０﹒５８

深圳創業板指數 １６００﹒８０ －０﹒９１

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