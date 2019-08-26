《財經天下－陶冬》鮑威爾的糾結

《財經天下》七年前，剛剛成為聯邦儲備局理事的傑羅姆－鮑威爾，成為了推動貨幣政策正

常化的三劍客之一。由於他的努力，時任聯儲主席伯南克在２０１２年的Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ年會上正式提出ｔａｐｅｒｉｎｇ，收縮聯儲資產負債表的大幕徐徐拉開。

一年半前，鮑威爾取代耶倫成為新一任聯儲掌門人。他是近三十年來第一位沒有經濟學學位

的聯儲主席，與競爭對手約翰－泰勒相比，鮑威爾被認為更溫和，更聽特朗普的話。然而，就是

這位鴿派甫一登場便改變了耶倫只說不做的作風，連續每季度加息，直至第四季度股市債市連環

崩盤。



如今又在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ，鮑威爾糾結地發表了他作為聯儲主席的第二份主旨演

說。他不想逆轉了自己啟動的貨幣政策正常化運動，逆轉了自己主持實施的加息程序，但是又不

能決然否認美國進入ＱＥ２﹒０時代。拿出聯儲公開市場委員會去年三月的會議紀要、利率點陣

圖和鮑威爾的記者會言論，和今天的政策言論相比相差十分大。

與當時的美國經濟相比，其實現在的情況沒有那麼差。當然當年美國經濟挾特朗普減稅之勢

，增長速度超快，如今經濟增長回歸正常速度，但是就業市場依然強勁，房地產市場開始回暖，

唯有企業情緒受到全球貿易前景的衝擊，投資意欲不高。只要消費者收入狀況穩定，暫時看不到

美國陷入衰退的困境。甚至聯儲關注核心通貨膨脹和ＰＣＥ，也處在正常浮動範圍內。



既然美國經濟和通脹仍處在相對平穩的水平，為什麼鮑威爾在貨幣政策上如此糾結呢？第一

個原因他自己已經講出來了 海外環境存在巨大不確定性。貿易政策並非聯儲所能控制的，但是

卻可能給全球經濟帶來巨大的衝擊，也可能對美國經濟帶來負面影響，甚至觸發系統性風險。

第二個原因他已經做出來了。由於聯儲的持續加息，去年１１月美國股市債市暴跌，資金成

本暴漲，逼迫聯儲緊急出動，提出對加息時機有「耐心」。最近的資本市場動蕩，也令貨幣當局

擔心潛在系統性風險。

第三個原因他一定不會說。美國總統特朗普再三通過推特批評聯儲政策，矛頭直指掌門人鮑

威爾。鮑威爾自己沒有出聲，但是四位前聯儲主席就聯手發表署名文章，要求聯儲的政策獨立性

，這在美國歷史上是前所未有的。

如果上述原因令鮑威爾躊躇猶豫，第四個原因就是壓在駱駝身上的最後一根稻草，其它央行

已經站在ＱＥ再出發的起跑線上了。歐洲經濟火車頭的德國經濟出現了負增長，歐洲央行在九月

鐵定重啟ＱＥ計劃，而且力度可能很大。英國的硬脫歐風險與日俱增，英格蘭銀行正在作相應的

准備。中國最新數據顯示經濟的下行風險並未消減，穩增長穩就業取代去槓桿強監管成為新的政

策目標。



全世界刮起的新一輪貨幣寬鬆之風，將美國之外的國債市場中７１％的主權債券利率拉入負

值，連德國三十年期債券利率都成為負利率了。無風險證券收益率大面積陸沉，對於資本市場，

是一次生態環境的改變。保險基金、退休年金，均有長期的資金開支，但是名義回報卻消失了。

這個趨勢，加速了資金湧入仍有正回報而規模又足夠大的美國國債市場，這個觸發了最近這輪美

債牛市，也將已在高位的美元匯率進一步推升。

如果聯儲繼續堅持美國並沒有進入新的減息周期，海外資金可能鋪天蓋地地湧入，美元匯率

可能迅速扯高，美國的貨幣環境因此出現改變。資金流入對於美國經濟未嘗不是好事，但是其過

程必須控制，潛在的風險也必須妥善處理。於是今日的鮑威爾，打倒了昨日的鮑威爾。

《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）

