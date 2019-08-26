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即市新聞

26/08/2019 16:39

【聚焦人幣】中美貿戰升級，人幣即期收挫７０３點報７﹒１５２８

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中美貿易戰急升溫，雙方進一步互徵關稅，戰火再次蔓延至貨
幣市場，人民幣即期（ＣＮＹ）早盤大跌４９４點子，之後繼續尋底，「頭也不回」的突破
７﹒１４及７﹒１５，終收報７﹒１５２８，全日挫７０３點子，創２００８年２月２６日以來
的１１年半低。
　　離岸人民幣（ＣＮＨ）同樣走低，內地上周五（２３日）晚間宣布對美國出口中國的７５０
億美元商品加徵關稅後，離岸人民幣已隨即應聲大跌，再度失守７﹒１關。周一早盤繼續「插水
」，盤中一度觸及７﹒１９２６的新低。現跌２８７點，報７﹒１６６１。

＊更關注明日中間價表現＊

　　人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５７０，較上個交易日升２點子，結束兩連貶，暫時脫離
逾１１年低點。
　　分析認為，今日中間價屬於正常反應，並沒刻意反映上周五中美貿易戰升級的影響，不過市
場更關注明日中間價表現，短期人民幣或仍有一定跌幅，不過繼續大幅貶值可能性並不高。由於
人民幣匯率彈性已經大幅上升，貿易戰升級的情緒影響短期內會持續消化，監管層料會允許人民
幣有序貶值，以發揮匯率的「自動穩定器」作用，不過也會適當控制速度，避免市場恐慌。
　　瑞銀證券大中華區首席經濟學家汪濤在最新報告中指出，眼下不確定性加劇，中美雙方恐難
達成貿易協議。中國政府會繼續深化改革、擴大開放，央行會謹慎管理人民幣匯率預期，鑒於貿
易摩擦再次升溫，預計２０１９年底人民幣匯率為７﹒２、２０２０年為７﹒３。（ｃａ）

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