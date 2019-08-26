【新股上市】康龍化成：中證監已受理發行Ｈ股申請材料

《經濟通通訊社２６日專訊》內地醫藥研發合同外包商（ＣＲＯ）康龍化成

（深：３００７５９）公告，近日公司向中證監遞交了公司擬發行Ｈ股並在香港聯交所主板掛牌

上市的申請材料，中證監審查後決定予以受理。（ｅｙ）

