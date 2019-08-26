【修例風暴】中國駐英使館公使：修例並不違反「一國兩制」

《經濟通通訊社２６日專訊》中國駐英國大使館公使馬輝日前接受英國天空新聞台《新聞時

間》節目的直播採訪，就當前香港局勢表示，修例並不違反「一國兩制」，「一國」和「兩制】

同等重要。中央政府的立場十分清楚，如果局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂

，中央政府絕不會坐視不管。

馬輝表示，中國中央政府堅決支持香港特區政府和警方，違法的暴力行為絕不是解決問題的

正確途徑。（ｃａ）

