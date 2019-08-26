《經濟通通訊社２６日專訊》中國偷運鴉片類止痛劑芬太尼至美國，是中美貿易關係轉差的
因素之一。美國總統特朗普下令所有貨運商，搜查及拒絕來自中國的芬太尼，他在推特上貼文，
指芬太尼每年導致１０萬名美國人死亡，而中國國家主席習近平無好好處理芬太尼問題。
中國外交部回應事件指，芬太尼危機根源不在中方，勸籲美方不應就此事指責中國。
（ｅｙ）
26/08/2019 17:23
【貿易開戰】特朗普令美商搜中國貨品是否含芬太尼，華外交部反駁
《經濟通通訊社２６日專訊》中國偷運鴉片類止痛劑芬太尼至美國，是中美貿易關係轉差的
因素之一。美國總統特朗普下令所有貨運商，搜查及拒絕來自中國的芬太尼，他在推特上貼文，
指芬太尼每年導致１０萬名美國人死亡，而中國國家主席習近平無好好處理芬太尼問題。
中國外交部回應事件指，芬太尼危機根源不在中方，勸籲美方不應就此事指責中國。
（ｅｙ）
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