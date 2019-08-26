【ＦＯＣＵＳ】中美關稅瀕「攬炒」，聯儲央媽暗「執生」

【ＦＯＣＵＳ】中國反制、鮑叔曖昧、侵侵咆哮、美股暴跌……下一步，不管鮑叔和央媽情

不情願，央行「執生」恐不得不為之，且已暗自開始。對前者來說，聯儲持有美國國債最新錄得

自２０１４年底ＱＥ謝幕以來的首次增加；對後者而言，個人房貸新政將利率轉而與ＬＰＲ（貸

款市場報價利率）掛勾，相當於為避免日後削減基準利率再刺激樓市泡沫提前築「防火牆」。

全球兩大央行減息甚至再次重啟ＱＥ，似已如箭在弦，資本市場會否在此「Ｅｎｄ ｏｆ

ｃｙｃｌｅ」節點歸於沉寂前，迎來最後一回涅槃式牛市？



＊侵侵愈「咆哮」，美股愈急跌＊



在中美貿易戰過招中愈學愈「醒目」的北京，周五（２３日）趁美股開市前宣布「７５０億

美元」加稅反制措施，其中大豆、原油、汽車、豬肉，直指侵侵票倉之味甚濃。

消息一出，美股尚算反應平靜；惟３小時後，隨著侵侵發推預告將做出回應，三大指數遂開

啟下挫模式；近８小時後，「不作不死」的侵侵接連發推，命令包括Ａｍａｚｏｎ、ＵＰＳ等美

企研究退出中國，並宣布將全面提高對中國「５５００億美元」加稅稅率至最多３０％，道指愈

跌愈急，並最終以暴瀉逾６００點收市。

美股上演「黑色星期五」，加上鮑叔同日在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ傑克遜央行年會的演

講續曖昧聲稱聯儲將「酌情採取行動」，拒絕明言未來以多快的速度減息，刺激侵侵周日（２５

日）再「咆哮」，他或可宣布中美貿戰進入緊急狀態，拖累道期一度再挫逾４００點，截至周一

（２６日）中午最新報跌百點。



＊房貸新招或築減息「防火牆」＊



中美互祭關稅似已進入盡地一煲的「攬炒」階段，美債、金價、圓匯的走勢均預示破壞力恐

前所未有，而衰退迫在眉睫。鑒於此，儘管收回「Ｍｉｄ－ｃｙｃｌｅ」講法的鮑叔仍未就減息

周期鬆口，而央媽周一ＭＬＦ（中期借貸便利）續做中標利率仍持平，但有細節就顯示，中美兩

大央行無論情不情願，暗自「執生」已悄悄開始。

就在周末，央媽宣布自１０月８日起新發放商業性個人住房貸款利率以最近一個月相應期限

的ＬＰＲ（貸款市場報價利率）為定價基準加點形成，換言之，即是房貸與過往一直遵循的「基

準利率＋折扣利率」定價模式脫勾，轉而與ＬＰＲ掛勾。再講深一層，即是倘若未來基準利率因

減息下行，房貸利率未必可再「沾光」，相當於為避免再刺激樓市泡沫提前築好「防火牆」。此

舉是否為中國未來加入全球減息潮舖排？見仁見智。

再說聯儲，最新數據顯示，其美債持有量上周錄微增８０億美元，覆蓋年期為５－７年的美

債；數量雖小，但卻是自２０１４年底ＱＥ謝幕以來的首次增加，象徵意義耐人尋味。歷史數據

顯示，除２０１７年外，每當聯儲增持美債，反映美股市場全貌的Ｗｉｌｓｈｉｒｅ ５０００

指數上升；反之亦然。

聯儲、央媽就挽經濟狂瀾於既蹈，躍躍欲試「執生」，減息甚至再次重啟ＱＥ似已如箭在弦

。資本市場會否在此「Ｅｎｄ ｏｆ ｃｙｃｌｅ」節點歸於沉寂前，迎來最後一回涅槃式牛市

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