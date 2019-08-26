《融天納地－溫天納》全國進入一場難以避免的淘汰賽

《融天納地》中美貿易戰烽煙四起，港股大跌。投資市場關注環球、內地及香港經濟能否承

受此等衝擊。面對關稅的瘋狂遞增，內地經濟能否保「六」成為焦點之一。參考內地統計，今年

頭７個月，中國外貿進出口總值同比增長４﹒２％，當中存在「一降數增」的情況，與美國進出

口下降８﹒１％；與「一帶一路」沿線國家進出口增長１０﹒２％、與歐盟進出口增長

１０﹒８％、與東盟進出口增長１１﹒３％。



與此同時，中國上半年吸收使用外資尚保持穩定增長。商務部相關負責人表示中國的外貿外

資情況「過去穩，現在穩，接下來還會穩」。在外資外貿尚穩的背景下，中國經濟整體形勢的穩

中有進，今年上半年中國國內生產總值以６﹒３％的增長速度繼續領前環球主要經濟體。在全球

不穩定不確定因素增多形勢下，中國經濟增長仍保持韌性。目前，在環球２００多個國家和地區

中，一半以上以中國為最大貿易夥伴。中短期震盪，中國經濟尚能承受。



國家產業結構發生深層次變化，出現了從農業為主向三次產業協同發展的轉變，需求結構持

續改善。無論中美之間的科技鬥爭及罵戰如何，中國研發人員總量居世界第一，「２０１８全球

創新指數」排名升至第１７位，發明專利申請量和授權量居世界首位。今天的中國，創新已經成

為發展的重要動力。



在一系列飛躍數據的背後，中國經濟正面臨美國的圍堵，究竟能否抵禦，化挑戰為國家經濟

轉型的窗口？筆者認為短期內解開兩國矛盾難以成事，中國經濟數年內仍能抵禦。不過，坦誠而

言，若然兩國終極能在未來三至五年解開深層次矛盾，重啟互動，對中國經濟甚至是環球經濟的

長遠前景而言，才能締造共贏的局面。



筆者認為保「六」將不會成為硬任務，重點將轉為經濟領域上提質增效，全國不同地方、不

同產業、不同企業、抑或是個人，將正式進入一場難以避免的淘汰賽！

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

