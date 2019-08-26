《匯市一周－徐惠芳》美聯儲減息預期降，美元回軟，外幣整固

《匯市一周》展望周一（２６日），重要數據包括：德國８月ＩＦＯ商業景氣╱現況╱預期

指數、美國７月耐用品訂單月率初值、英倫銀行行長卡尼發表講話、日本首相安倍晉三、法國總

統馬克龍在Ｇ７峰會後召開記者會。為期３日的Ｇ７峰會，今日最後一天。



周一亞市，新西蘭公布多項數據，７月貿易帳為－６﹒８５億紐元，前值３﹒６５億紐元修

正為３﹒３１億紐元，預估為－２﹒５４億紐元；截至７月的１２個月貿易帳總額為－５４﹒６

億紐元，前值－４９﹒３７億紐元，預估為－５０﹒１２億紐元。７月進口額為５７﹒１億紐元

，前值４６﹒５億紐元，預估為５２﹒０億紐元；７月出口額為５０﹒３億紐元，前值５０﹒１

億紐元修正為４９﹒７億紐元，預估為５０﹒５億紐元。紐元在０﹒６３８５水平整固，上方阻

力０﹒６４５５、０﹒６５２０。



周末期間，一年一度的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行會議和第４５屆七國工業集團

（Ｇ７）峰會在法國召開。七國（Ｇ７）峰會會議議題，主要討論應付貿易戰和英國脫歐等問題

。央行會議上，美聯儲主席鮑威爾發表演說前，美國利率期貨市場波動，利率期貨顯示，９月減

息２５個基點已經達到９５﹒８％，較上周的８９％上揚。美債普遍下跌，２年期和１０年期國

債收益率分別下跌３﹒７％和２﹒８７％。



＊９月減息機率升至９６％＊



不過，美聯儲兩位官員的講話，打壓進一步寬鬆的前景。美聯儲布拉德表示，美聯儲下次政

策會議將圍繞減息５０個基點展開激烈辯論，美元小幅回落。主席鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ會議

上講話，將是尋找美聯儲未來政策線索的重點。美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲採取適當行動以

維持經濟擴張，美國經濟處於有利位置，但面臨顯著風險，美聯儲正在密切關注事態發展。



英國離脫歐時間限期不足７０天，消息指，英國首相約翰遜尋求辦法阻止國會議會９月重開

，目的為阻擋硬脫歐支持派議員。此外，英國首相在Ｇ７峰會跟歐盟委員會主席對話，尋求解決

北愛爾蘭邊境後備方案。英國反彈至１﹒２２７０，趨勢往上，下方支持１﹒２２１０、

１﹒２１４０。



德國總理默克爾表示，在未來３０日內，需由英國提出替代方案，以廢除脫歐協議中，備受

爭議的愛爾蘭保障措施。法國總統馬克龍表示，脫歐協議沒有商量餘地，是否有望重啟談判，目

前仍不明朗。



意大利政局風險未能化解，歐元前景依舊被看淡。各界對於意大利政局前景議論紛紛，意國

或組建新的少數派聯合政府，若提前舉行大選的各種情況均存在，意國未解決預算赤字和銀行業

救助等問題，又陷入政局風險，正是歐盟高層以及歐元計價資產投資者所擔心。歐元反彈至

１﹒１１４０，下方支持１﹒１０８０、１﹒１０１０。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

