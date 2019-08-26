《金石為開－黃威》鮑威爾打太極，貿易戰再升級衝擊市場

《金石為開》由於缺乏消息面指引，上周初市場表現較為平靜。美聯儲７月會議紀要略偏鷹

派，但沒有引起太大波瀾，投資者都在觀望美聯儲主席鮑威爾在央行年會上的講話。周五（２３

日）中國突然宣布對美國的加稅做出反擊，特朗普亦迅速回應，表示將對所有中國商品加徵關稅

。而鮑威爾的講話則偏中性，並未提及未來降息與否，只將重點放在全球經濟放緩和貿易糾紛等

不確定因素上。美股與美元均再遭重挫，黃金進一步上衝，全周累計上漲０﹒９％。



在鮑威爾發表講話之前，中美貿易戰就已再度升級。上周五中國政府宣布將對價值約７５０

億美元的美國商品加徵５％－１０％關稅，以報復此前美國對華３０００億美元商品加徵的關稅

，同時國務院亦批准重啟對美國汽車及零部件２５％的關稅。美國總統特朗普迅速回應，宣布將

對價值約５５００億美元的中國商品額外加徵５％的關稅，並要求美國企業撤出中國。貿易戰的

進一步惡化再度令市場猝不及防，美股全線下挫，錄得年內第三大單日跌幅，而且這三次急跌均

發生在本月。連續的大幅波動令投資者不得不做好避險準備，成為近期金價上漲的主要動力。



另一方面，鮑威爾的講話也沒有給到市場滿意的答案。他強調美國經濟仍處於有利位置，通

脹正接近目標。坦言全球經濟放緩及貿易局勢等不確定性因素令美國經濟前景承壓，但他並未提

及美聯儲未來降息與否。ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示９月必定降息，降幅５０個基點的概率達到

１８％。目前市場於美聯儲的分歧巨大，實際上無論是７月會議還是此次講話，鮑威爾都在試圖

引導市場預期，但中美貿易關係的持續惡化完全蓋過了美聯儲預期管理的效果。美元跌勢較美股

更甚，美元指數完全回吐了過去兩周的反彈幅度，亦對黃金形成支撐。



憑藉上周五的表現，黃金迅速扭轉了短線偏弱的勢頭，再創階段性新高。客觀而言，當前的

國際局勢令造淡變得十分困難，資金持續流入金市，ＣＦＴＣ投機性淨多頭持倉升至３０萬張，

逼近２０１６年峰值３１﹒６萬張。金價短線可能會繼續上衝，淡友只能暫避鋒芒。



本周投資者需密切留意中美貿易局勢發展及股市動向，數據方面主要留意美國７月耐用品訂

單初值、個人消費支出及二季度ＧＤＰ修正值。《六福金融分析師 黃威》

