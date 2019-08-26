《陶冬天下－陶冬》聯儲掙扎守舊底線，金融輕鬆見新生態

《陶冬天下》市場上周一直在等待聯儲主席鮑威爾的年會發言，希望從中見到美國貨幣政策

出現進一步寬鬆，不料減息沒有等來，太平洋兩岸的戰火卻愈燒愈旺，美股、歐股直插跳水，全

球股市驚現第四周的連續調整。鮑威爾本人給出了一個市場中性的講話，沒有重提利率處在「周

期中段」，但也沒有明確承諾降息，只是將政策焦點繼續放在貿易前景的不確定性上，市場略感

失望。在鮑威爾演講前不久，中國政府針對對美國第三批增稅作出反擊，宣布對７５０億美元的

美國輸華產品加徵５－１０％關稅，不久特朗普在推特上叫囂對所有中國產品進一步徵稅，並「

命令」美國企業立即尋找替代方案。美股爆出今年第三大的單日跌幅。資金不斷流向美元區，流

向國債避險，美國十年期國債利率下降到１﹒５２７％。在全球經濟被蒙上一片陰影之時，

ＶＩＸ逼近２０關口，風險資產一片哀鴻，美元指數跌破９８，布蘭特石油期貨跌破每桶５９美

元，黃金創出六年新高，比特幣也高歌猛進。



自從伯南克時代，聯儲懷俄明Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會成為了各國央行高官聚集的場

所，也成為政策改變基調的發布場所。由於特朗普在推特上的再三攻擊和金融市場的極端動盪，

鮑威爾星期五的主旨演說備受市場的關注。鮑威爾在上月宣布減息的時候，強調美國經濟勢頭不

錯，貨幣政策處在周期中端（暗示新的降息周期並未到來），個別的利率調整只是為了應付周邊

環境的不確定性，尤其是貿易環境高度不明朗。明顯的，市場和他的觀點不一致，美國利率全方

位下滑，長期利率下跌尤其明顯，導致長短期利率倒掛，觸動資金對出現衰退的恐慌，金融資產

價格極度動盪。面對美國總統和華爾街的夾擊，鮑威爾似乎沒有屈服，依然把政策矛頭指向貿易

環境，沒有將目前的經濟狀況當作進一步降息的理由。由於太平洋兩岸的火勢升溫，期貨市場已

經將９月再次減息的可能性調高到九成以上。筆者相信９月聯儲再次下調利率機會甚高，如果全

球負利率環境驅動資金大舉買入美元資產，逼高美元匯率，則公開市場委員會可能必須作出進一

步的降息應對措施，哪怕經濟數據並不需要更多的貨幣寬鬆。某種程度上，聯儲的利率政策被美

國總統和華爾街挾持了，鮑威爾需要極大的政策定力和政治資本才能與之抗衡。



８月，是歐洲人放假的日子，不過歐洲錢卻沒有放假。經過歐洲央行７月份的一系列鋪墊，

市場認定歐洲大陸將進行又一次ＱＥ大革命。放水預期之下，資金槓桿布局債市，將大多數歐洲

國債市場的收益曲線拉下，甚至德國３０年期國債的利率也破天荒地進入負值，打造出歐債危機

後最大的債券牛市。歐洲零風險資產收益率的全線沉淪，觸發資金大舉流入美國國債市場，短時

間內將美國的國債收益率迅速拉低，甚至倒逼美國的貨幣政策。這次央行政策暗示－市場資金主

導的債券牛市可能會改變整個資金市場的生態環境。首先零風險資產收益率集體潛水，對儲蓄收

益影響巨大，進入關係到社會收入的再分配。其次證券估值可能被進一步推向極端，因為錢放在

銀行沒有回報。再者央行之間可能出現競爭性放水，以防止本國貨幣被升值。最後銀行拿了一大

堆收益極低甚至負值的資產，一旦出現通脹苗頭，國債利率反彈，他們的資產負債表會非常難看

，甚至浮現系統性風險。超過１７萬億美元的債券目前處於負利率狀態，這種狀態的持續和蔓延

正在形成新的金融生態，對如此的金融生態環境，筆者充滿擔心。



本周市場焦點：太平洋兩岸的貿易角力以及債市動向。數據上，德國ＩＦＯ比較重要。英國

首相約翰遜的脫歐舉動和意大利組閣動向也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

