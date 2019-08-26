《國企紅籌》浙江滬杭甬（５７６）中期純利增７﹒８％，不派股息

《經濟通通訊社２６日專訊》浙江滬杭甬（００５７６）公布，截至６月３０日止中期純利

約１９﹒７８億元（人民幣．下同），按年增約７﹒８％，每股盈利４５﹒５３分，不派中期息

。

期內，收益較去年同期增長６﹒２％至５７﹒２２億元，證券投資收益和佔聯營公司溢利分

別升至約６﹒５９億元和３﹒２７億元，帶動盈利向上。該集團經營的７條主要高速公路收益

３８﹒８２億元，同比增長２﹒４％，而證券業務收益１６﹒４１億元，同比上漲８﹒４％。

（ｗｈ）



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