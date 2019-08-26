【企業盈警】中海重工（００６５１）料中期虧損減少

《經濟通通訊社２６日專訊》中海重工（００６５１）發盈警，預期截至６月３０日止中期

虧損可能較去年同期虧損約４﹒６４億元減少。

虧損減少主因出售一間聯營公司確認收益及分佔合營企業虧損大幅減少，但融資成本顯著增

加抵銷部分影響。

該集團預期於本周四（２９日）公布業績。（ｗｈ）

