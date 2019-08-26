《經濟通通訊社２６日專訊》格林國際（０２７００）發盈警，預期截至６月３０日止中期
虧損較去年同期虧損約３０８５萬元增超過４０％，即約４３１９萬元。
虧損增加主因按公允值計入損益金融資產金額下跌約１０８９萬元所致。
該集團預期於本周四（２９日）公布業績。（ｗｈ）
26/08/2019 08:22
【企業盈警】格林國際（０２７００）料中期虧損增超過４０％
《經濟通通訊社２６日專訊》格林國際（０２７００）發盈警，預期截至６月３０日止中期
虧損較去年同期虧損約３０８５萬元增超過４０％，即約４３１９萬元。
虧損增加主因按公允值計入損益金融資產金額下跌約１０８９萬元所致。
該集團預期於本周四（２９日）公布業績。（ｗｈ）
|國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
|生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
|中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
|接通華為23/08/2019
【#跨硬件#跨平台】EMUI 10打造華為全場景的新視角
|FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
|生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰