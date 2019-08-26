《經濟通通訊社２６日專訊》凱知樂（０２１２２）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧
損將較去年同期虧損約４９３０萬元人民幣減少逾９０％，即約４９３萬元人民幣。
虧損減少主因收入及毛利率穩定增長，而銷售及分銷以及一般及行政開支減少所致。
該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）
26/08/2019 08:22
【企業盈警】凱知樂（０２１２２）料中期虧損減逾９０％
《經濟通通訊社２６日專訊》凱知樂（０２１２２）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧
損將較去年同期虧損約４９３０萬元人民幣減少逾９０％，即約４９３萬元人民幣。
虧損減少主因收入及毛利率穩定增長，而銷售及分銷以及一般及行政開支減少所致。
該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）
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