【企業盈警】凱知樂（０２１２２）料中期虧損減逾９０％

《經濟通通訊社２６日專訊》凱知樂（０２１２２）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧

損將較去年同期虧損約４９３０萬元人民幣減少逾９０％，即約４９３萬元人民幣。

虧損減少主因收入及毛利率穩定增長，而銷售及分銷以及一般及行政開支減少所致。

該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

