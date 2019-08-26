《經濟通通訊社２６日專訊》偉業控股（０１５７０）預期截至年６月３０日止中期純利預
期較去年同期２７１９萬元人民幣下跌約７０％，即約８１５﹒７萬元人民幣。
該集團指純利下跌主因開發物業銷售下跌及財務成本上升。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
26/08/2019 08:28
【企業盈警】偉業控股（０１５７０）料中期純利跌７０％
《經濟通通訊社２６日專訊》偉業控股（０１５７０）預期截至年６月３０日止中期純利預
期較去年同期２７１９萬元人民幣下跌約７０％，即約８１５﹒７萬元人民幣。
該集團指純利下跌主因開發物業銷售下跌及財務成本上升。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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