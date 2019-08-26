《日入而息》貿戰突升級，本港出口連跌９個月，眾安在線首錄盈利

《今天重點》﹡特朗普再對中國商品關稅調高５％，籲美企撒離中國；商務部堅決反對美再

提高對華關稅，美方必自食其果；劉鶴反對貿戰升級，願以冷靜態度磋商合

作解決問題；特朗普指中國致電美方冀重新談判，料兩國可達成協議

﹡金管局修訂流動資金安排架構新設處置資金安排，引多項優化措施；銀公歡

迎金管局修訂流動資金安排架構，助加強公眾對銀行體系信心

﹡眾安在綫（０６０６０）中期扭虧賺９４５３﹒８萬元人民幣，不派息；眾

安在線指有信心明年承保業務綜合成本率低於１００％

美圖（０１３５７）中期經調整淨虧損約收窄至１﹒７億元人民幣，不派

息；美圖料全年虧損將大幅收窄，發展美圖秀秀為社交產品

﹡本港出口貨值連跌個九個月，７月跌幅收窄至５﹒７％



《即日市況》﹡中美貿戰升溫，港股收跌４９９點報２５６８０，失十天線及二萬六



《深滬股市》﹡貿戰突升級滬指收跌１﹒１７％，外資恐慌流出３０億



《美元匯價》﹡經濟前景不明朗，英鎊料仍有下行空間；歐元最新報１﹒１１７１╱２０，

日圓最新報１０５﹒８４╱８６



《公司業績》﹡龍湖（００９６０）中期純利６３億元人民幣，按年升１６％，派息３６分

﹡安踏（０２０２０）中期純利升２８％，派息３１港仙；安踏中期毛利率升

１﹒８個百分點，續增零售店

﹡中國新城市（０１３２１）中期虧損收窄至２０８１萬元人民幣，不派息

﹡龍光地產（０３３８０）中期純利５１﹒３億元人民幣，升４９％，派息

３８港仙

﹡華潤醫療（０３３２０）中期多賺３５％，不派中期息

﹡海螺創業（００５８６）中期純利增逾２４％至３１﹒４億元人幣，不派息

﹡申洲（０２３１３）中期純利２４﹒２億元人民幣，按年升１１％，派息

０﹒９港元

﹡石四藥（０２００５）中期純利升２３％至５﹒５億，中期息０﹒０５元

﹡東方海外（００３１６）中期轉賺１﹒３９億美元，息６﹒６６美仙

﹡建發國際（０１９０８）中期純利升６０％，不派息

﹡雅迪（０１５８５）中期少賺７﹒６％，但毛利率升至１６﹒８％

﹡泰坦能源（０２１８８）中期純利跌５﹒２％，不派息

﹡國藥控股（０１０９９）中期純利升逾６％，不派息

﹡康師傅（００３２２）中期純利升１５％，不派中期息

﹡眾安在綫（０６０６０）中期扭虧賺９４５３﹒８萬元人民幣，不派息

﹡同仁堂科技（０１６６６）中期純利跌１２％，不派息

﹡安德利果汁（０２２１８）中期多賺１４﹒５％，不派息

﹡美圖（０１３５７）中期經調整淨虧損約收窄至１﹒７億元人民幣，不派息

﹡威發國際（７６５）中期虧損按年擴大至２６４８﹒５萬元，不派息

﹡ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）中期純利１６８﹒７萬坡幣跌４４％

，不派息

﹡海天地悅旅（０１８３２）中期純利按年跌２２％，不派中期息

﹡富陽（００３５２）中期虧損擴大至６１２萬元元人民幣，不派中期息

﹡交銀國際（０３３２９）中期純利按年升９﹒５％，不派中期息



《公司資訊》﹡國泰（００２９３）對支持或參與非法示威及暴力行為採零容忍態度

﹡大華銀行（越南）河內分行開幕

﹡中國海外諾信（００４６４）擬收購網上預售團購平台

﹡中國綠寶（０６１８３）斥１﹒６億元收購加拿大牛奶３０％股權

﹡中渝（０１２２４）旗下倫敦寫字樓租金「只升不跌」，看好新加坡物業投

資潛力

﹡內蒙古能建（０１６４９）董事長魯當柱被開除黨籍和公職

﹡正榮地產（０６１５８）有信心完成全年１３００億元人民幣合約銷售目標

﹡希望教育（０１７６５）斥２０５５萬元人民幣購土建江西中醫藥職業學院

﹡東方海外（００３１６）料下半年貨運量升幅放緩，大部分低硫油成本可轉

嫁客戶

﹡金馬能源（０６８８５）斥１０８３萬元悉數增持上海金馬股權

﹡信源企業（０１７４８）１月中向關連方收購１２４８萬元瀝青，未有即時

公布

﹡信義玻璃（００８６８）上周三再獲行政總裁增持９７﹒４萬股

﹡南華金融（００６１９）股東特別大會否決二供三計劃

﹡偉祿（０１１９６）再反駁沽空機構指充斥嚴重謬誤陳述，將保留採取法律

行動權利

﹡萬事昌（００８９８）斥１﹒２４億元收購馬來西亞土地

﹡裕華能源（０２７２８）獲Ａ股上市國企採購燃油石化產品涉最少百億元人

民幣

﹡僑雄（００３８１）終止就採購果汁及飲用酒供應協議配售新股

﹡興證國際（０６０５８）擬發行有擔保債券

﹡禪遊科技（０２６６０）擬拓海外，發展愛國遊戲

﹡康龍化成表示中證監已受理發行Ｈ股申請材料

﹡石四藥（０２００５）國家更新藥品目錄屬利好，料全年毛利率升１個百分

點

﹡梁耀進因個人理由辭任稻香（００５７３）執董及不再擔任公司行政總裁



《國企紅籌》﹡安徽皖通（００９９５）高鐵發展有一定衝擊，關注智慧交通等項目

﹡江蘇寧滬（００１７７）向蘇嘉杭高速公路增資８０７５萬元人民幣；江蘇

寧滬料全年路費收入１﹒５億，目標金融資產佔利潤一成

﹡華金國際資本（００９８２）中標收購內地物業管理公司

﹡中石化（００３８６）料下半年平均油價為每桶６０至８０美元

﹡中石化油服（０１０３３）就厄瓜多爾國家石油公司合同糾紛提出仲裁

﹡中交建（０１８００）上半年新簽合同金額按年升１５﹒８５％



《神州民企》﹡信義能源（０３８６８）獲九位創始股東增持至２１﹒７％

﹡綠城中國（０３９００）銀保監未發出批准，終止收購百年人壽股份；綠城

中國對達２０００億人幣銷售目標充滿信心，毛利率受限價政策影響

﹡龍湖（００９６０）有信心完成全年銷售目標２２００億元人民幣

﹡協同通信（０１６１３）出售兩家通訊系統公司，涉資約７７０萬元

﹡馬化騰稱騰訊（００７００）與重慶長安汽車聯合發布階段性重要成果

﹡綠葉制藥（０２１８６）授予阿斯利康在新加坡就Ｌｉｐａｓｃｏｒ膠囊的

推廣權



《中國要聞》﹡中證監細化市場改革總體方案，利好長期資金入市等

﹡北京小客車指標中籤率創新低，新能源車申請要等９年

﹡財政部表示首７月國企利潤２﹒１３萬億同比增７﹒３％；繼續落實落細減

稅降費政策

﹡商務部表示６個新設自貿區突出以制度創新為核心；上半年１２個自貿區吸

引外資近７００億元人民幣；商務部專家表示中方打貿易戰已經到了「最舒

服的階段」

﹡發改委產業司負責人應約會見宜家（中國）總裁

﹡上周滬市共發生２６起證券異常交易行為

﹡上海推出省級中長期健康行動方案

﹡外資行參與銀行間市場Ａ類主承銷業務市場評價啟動

﹡長三角電力一體化建設正式啟動

﹡無錫帶量採購醫用耗材，降價高達６１﹒２％

﹡應勇稱高標準高水平推進虹橋商務區建設

﹡因匯率變動，特斯拉３０日起上調全系價格

﹡國務院提出黑龍江、山東、雲南等六省自貿區方案

﹡習近平稱推動數字經濟和實體經濟深度融合

﹡劉鶴稱有充足宏觀政策工具，確保經濟發展基本面良好

﹡人行清算表示手機號碼支付客戶突破１００萬；人行上海總部表示堅決打破

貸款利率隱性下限

﹡富時羅素宣布Ａ股擴容三倍，料帶４０億美元增量資金

﹡人行續做１５００億ＭＬＦ利率保持不變，停逆回購

﹡房貸利率十月起根據ＬＰＲ調整，舊合同仍按約定執行

﹡人民日報表示新一輪反制是被逼之舉，中方有能力奉陪

﹡分析指中方反制精準，７５０億清單對中國影響較小；互加關稅料拖累明年

增長，人幣７－７﹒３運行

﹡努欽稱若中國同意公平貿易關係，美國會立即簽署協議；努欽及庫德洛稱特

朗普有權迫使在華經營美企離開中國

﹡特朗普稱中國致電美方冀重新談判，料兩國可達成協議；特朗普再對中國商

品關稅調高５％，籲美企撒離中國；特朗普令美商搜中國貨品是否含芬太尼

，華外交部反駁

﹡馬雲稱中美之間只有通力合作，才能聯手進入數據時代

﹡劉鶴稱反對貿戰升級，願以冷靜態度磋商合作解決問題

﹡中國首推資源稅法表示中外合作開採石油資源企業需繳稅

﹡外交部表示若美加關稅措施付諸實施，中方必續採取措施

﹡重慶經濟技術開發區建設軟件園項目，投資百億人幣

﹡華僑銀行表示中美以牙還牙，若取消９月會晤談判陷僵局

﹡上海七寶萬科商場天花板塌陷，未造成人員傷亡



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒７％，報１０３５４﹒５７點



《其他消息》﹡基金公會倡放寬基金互認不限於本港註冊，冀額度擴容

﹡本港出口貨值連跌個九個月，７月跌幅收窄至５﹒７％

﹡按證保險表示中小企融資擔保產品首７月已批額涉近８９億，按年倍增

﹡深股通額度全日流走５﹒３億元；滬股通額度全日流走２１億元，陸股通淨

流出３０﹒３億



《修例風暴》﹡中國駐英使館公使：修例並不違反「一國兩制」

﹡六警拔槍戒備，警方表示別無選擇下向天開一槍示警；警員腳踢跪地男子惹

非議，警方表示因情況危急用腳推開；警方稱周六、日示威活動中沒派警員

喬裝示威者

﹡民建聯譴責暴力，陳克勤倡警方多用水炮車驅散

﹡家教聯會冀學校防校園欺凌；家長應與子女談罷課意義

﹡張炳良認為當局應正式撤回條例，成立獨調會可行

﹡創科局對訊科系統退出智慧燈柱項目表同情及理解

﹡智慧燈柱零件被指涉天網工程，供應商聲明指暫停供貨

﹡遭盜標誌寫假懶人包，記協嚴正聲明：保留追究權利

﹡麗晶花園兩居民被控擾亂秩序，禁停留管理處十米範圍

﹡周六日共拘８６人，最年少僅１２歲

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