《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８９８．８３ 升 ２６９．９３點╱１．０５％
標普５００ ２８７８．３８ 升 ３１．２７點╱１．１０％
納斯達克 ７８５３．７３ 升 １０１．９７點╱１．３２％
倫敦富時１００ ７０９４．９８ 跌 ３３．２０點╱０．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １１６５８．０４ 升 ４６．５３點╱０．４０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３５１．０２ 升 ２４．１５點╱０．４５％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０５．９８，歐元兌美元１．１１０２
27/08/2019 07:48
《日出而作》中美貿易戰略降溫，美股反彈，美債息倒掛加劇
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８９８．８３ 升 ２６９．９３點╱１．０５％
標普５００ ２８７８．３８ 升 ３１．２７點╱１．１０％
納斯達克 ７８５３．７３ 升 １０１．９７點╱１．３２％
倫敦富時１００ ７０９４．９８ 跌 ３３．２０點╱０．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １１６５８．０４ 升 ４６．５３點╱０．４０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３５１．０２ 升 ２４．１５點╱０．４５％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０５．９８，歐元兌美元１．１１０２
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