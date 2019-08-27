  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2019 09:05

《專家之言－黃文傑》美股料再尋底，高評級企債可取，金價望再升

　　《專家之言》政治之事，一日也嫌多。本來，美國總統特朗普把家具、電腦、手機、嬰兒車
等商品暫時剔出關稅清單中，算是為這場貿戰釋出了善意。怎料，上周五（２３日），中國突然
威脅要對另外價值７５０億美元的美國商品徵收額外關稅，包括大豆、豬肉、棉花和原油等。

＊貿戰升溫挫特朗普票源＊

　　此舉直接打擊特朗普的主要票源，即中西及南部的工廠和農場。特朗普當然不甘示弱，作為
回應，他宣布從１０月１日起對價值２５００億美元的中國貨徵稅提高到３０％，另對價值
３０００億美元的貨品的關稅提高至１５％，於９月１日起實施，甚至揚言要求美國企業離開中
國。貿戰形勢急劇升温，投資者被殺個措手不及，上周五美股平均跌逾２％，特朗普在收市後才
宣布反制措拖。同時日圓攀升，１０年期國債債息一度跌至２０１６年８月以來最低點，債息曲
線仍然倒掛，風險胃納明顯收縮。不過截筆時，兩國的口風稍有軟化，大市稍有回順，政治事件
變幻莫測。

＊投資者仍聚焦儲局取態＊
　
　　論環球股市，美股仍是當中較強，不過細心一看，美股強的只是大盤股，小盤股卻要弱勢得
多，經過８月的下跌後，羅素２０００指數年初至今只升了８﹒２３％，而標普５００指數卻仍
保持１３﹒５７％的升幅，兩者的比率跌至０﹒５１附近，接近金融海嘯發生時的水平，可見，
今年美股雖然仍錄得不俗升幅，但小型股明顯落後於大盤股，投資者的戒心始終沒有放下過。貿
戰難估，投資者聚焦於聯儲局的取態，上周主席鮑威爾振振有詞表示對美國經濟有信心，還未願
意為未來減息作出承諾，因此，短期內，市場還有向下尋底的風險，直至跌幅能令聯儲局讓步，
要提防出現去年第四季的大跌市況。

＊國債潛在回報實在有限＊

　　現時還可買甚麼，債券債格持續高企，尤其國債，如果用來對沖跌市的還好，但潛在回報實
在有限，那麼可留意一些企債，高息債券對經濟周期較為敏感，或會隨著最近的跌市而受壓，反
之高評級的企債則較可取。事實上，除了國債外，高評級的企債在８月的跌市基本無損。另外，
可以留意黃金，今次貿戰升温下，一般而言也會推高美元的，始終在市場風高浪急之時，資金流
入美元已算得上是共識，不過，今次美元卻沒有多大反應，或許，市場已認為特朗普最終還是忍
不住會干預美元，因此，在減息與美元保持冷靜的情況下，黃金應該還有一定上升的空間。
《高富金融集團投資研究部　黃文傑》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
專訪27/08/2019
【2019社企民間高峰會】年度盛事啟動　雲集社創界領軍人物「設計快樂」
國際動態27/08/2019
G7撥1.7億 助撲救亞馬遜大火
生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
興證快訊26/08/2019
樓價回調
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金