《專家之言－黃文傑》美股料再尋底，高評級企債可取，金價望再升

《專家之言》政治之事，一日也嫌多。本來，美國總統特朗普把家具、電腦、手機、嬰兒車

等商品暫時剔出關稅清單中，算是為這場貿戰釋出了善意。怎料，上周五（２３日），中國突然

威脅要對另外價值７５０億美元的美國商品徵收額外關稅，包括大豆、豬肉、棉花和原油等。



＊貿戰升溫挫特朗普票源＊



此舉直接打擊特朗普的主要票源，即中西及南部的工廠和農場。特朗普當然不甘示弱，作為

回應，他宣布從１０月１日起對價值２５００億美元的中國貨徵稅提高到３０％，另對價值

３０００億美元的貨品的關稅提高至１５％，於９月１日起實施，甚至揚言要求美國企業離開中

國。貿戰形勢急劇升温，投資者被殺個措手不及，上周五美股平均跌逾２％，特朗普在收市後才

宣布反制措拖。同時日圓攀升，１０年期國債債息一度跌至２０１６年８月以來最低點，債息曲

線仍然倒掛，風險胃納明顯收縮。不過截筆時，兩國的口風稍有軟化，大市稍有回順，政治事件

變幻莫測。



＊投資者仍聚焦儲局取態＊



論環球股市，美股仍是當中較強，不過細心一看，美股強的只是大盤股，小盤股卻要弱勢得

多，經過８月的下跌後，羅素２０００指數年初至今只升了８﹒２３％，而標普５００指數卻仍

保持１３﹒５７％的升幅，兩者的比率跌至０﹒５１附近，接近金融海嘯發生時的水平，可見，

今年美股雖然仍錄得不俗升幅，但小型股明顯落後於大盤股，投資者的戒心始終沒有放下過。貿

戰難估，投資者聚焦於聯儲局的取態，上周主席鮑威爾振振有詞表示對美國經濟有信心，還未願

意為未來減息作出承諾，因此，短期內，市場還有向下尋底的風險，直至跌幅能令聯儲局讓步，

要提防出現去年第四季的大跌市況。



＊國債潛在回報實在有限＊



現時還可買甚麼，債券債格持續高企，尤其國債，如果用來對沖跌市的還好，但潛在回報實

在有限，那麼可留意一些企債，高息債券對經濟周期較為敏感，或會隨著最近的跌市而受壓，反

之高評級的企債則較可取。事實上，除了國債外，高評級的企債在８月的跌市基本無損。另外，

可以留意黃金，今次貿戰升温下，一般而言也會推高美元的，始終在市場風高浪急之時，資金流

入美元已算得上是共識，不過，今次美元卻沒有多大反應，或許，市場已認為特朗普最終還是忍

不住會干預美元，因此，在減息與美元保持冷靜的情況下，黃金應該還有一定上升的空間。

《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

