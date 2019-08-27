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即市新聞

27/08/2019 09:22

傳中方有意重啟談判，港股高開３５點報２５７１５，國指升１２點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普於Ｇ７峰會上透露，有指中方願意重返談判桌
，惟消息未經官方證實。隔晚美股造好，帶動部分亞洲股市輕微高走，日經升２０７點，首爾指
數升１７點。港股方面則輕微高開３５點，內房股今早表現造好，碧桂園（０２００７）升近３
％，為目前最佳藍籌股。另外，中生（０１１７７）升逾２％，創下一年高位。恆生指數報
２５７１５點，升３５點或升０﹒１４％，主板成交１１﹒５５億元。國企指數報１００２６點
，升１２點或升０﹒１３％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５６﹒２元；港交所（００３８８）升０
﹒３８％，報２４４﹒２元；騰訊控股（００７００）跌０﹒６１％，報３２４元；中國移動（
００９４１）跌２﹒１１％，報６５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１３％，報７５﹒６元


　　恆指十大升幅份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒００元　　　升２﹒７７％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒０８元　　　升２﹒０３％
　　創科實業（００６６９）　　５４﹒３５元　　　升１﹒９７％
　　長和　　（００００１）　　７０﹒５０元　　　升１﹒７３％
　　電能實業（００００６）　　５４﹒２０元　　　升１﹒６９％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒０４元　　　升１﹒６８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３２﹒７０元　　　升１﹒５５％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒２２元　　　升１﹒３０％
　　恆安國際（０１０４４）　　５１﹒１５元　　　升１﹒１９％
　　中信股份（００２６７）　　　８﹒９１元　　　升０﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｕｌ）

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