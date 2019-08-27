《盤後部署》市場觀望中美貿戰發展，港股周內逐漸向下料穿二萬五

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，中方願意就貿易戰問題重返談判桌，市

場氣氛好轉，帶動道指高收２６９點，港股今早亦高開３５點，不過及後不敵沽壓轉跌，

ＭＳＣＩ的第二步擴容將於今日收盤後正式生效，Ａ股向好帶動由跌轉升，可是大市之後進入好

淡爭持，全日高見２５７６４點，最低報２５５８１點，波幅只有１８２點，最終恆指收報

２５６６４點，微跌１６點，主板成交９２７﹒６億元跌近１１％。國企指數報９９９６點，微

跌１７點或０﹒１７％。

不過，內地Ａ股向好，上證綜合指數報２９０２點，升３８點或１﹒３５％。深證成分指數

報９４４３點，升１７２點或１﹒８６％，兩市合共成交５５８３億元人民幣。



＊野村料美股周內恐慌拋售＊



近月美股受中美貿易關係及經濟放緩憂慮影響而下跌，野村最新分析更悲觀，指周內可能會

出現當年如雷曼危機般的暴跌，出現恐慌性拋售。分析師高田根據宏觀情況和數據，包括對沖基

金和其他市場參與者的情況估計，市場情緒已經接近目前周期的最低水平。高田又指，過去兩周

的美股表現，與２００８年金融風暴有很多相似的地方，如美國國債孳息曲線倒掛下，ＶＩＸ指

數反映的避險情緒正跟隨當年的模式。同時中美貿易戰的微稅限期將於下周開始，如果兩國代表

會面沒有進展，或許會將恐慌情緒升溫。

除了美股之外，美國下半年經濟亦未必能夠造好，富國銀行分析稱美國零售業的冬天旺季可

能比預期疲弱，但大多數美企對今年第四季的收入增長都非常樂觀，同時將資源集中投放在第四

季度。可是，今年感恩節和聖誕節之間收窄六日，或會令零售商受壓。另外，天氣預報指今年冬

天會較熱，或影響冬季服裝零售收入。而受中美貿易戰影響，美元兌多國外幣都走強，或將影響

旅遊業收入。不過，美國本地經濟放緩，有可能會加快聯儲局減息的步伐，對美股有利。



＊恆指保歷加通道持續收窄＊



港股上日成交終於重上千億元水平，但今日又再次回落，反映市場依然在觀望中美貿易戰的

進一步發展。雖然中方提出重返談判桌，但未到最後一刻依然存在變數，而且距離９月１日限期

只有一周時間，目前依然非常不明朗。恆指保歷加通道目前正在持續收窄，潛在升幅非常有限，

重上二萬七關口極具難度，相反有可能跌至通道底線近二萬五關口，ＭＡＣＤ的ＤＩＦ亦逐漸收

窄，短期更可能轉至負數，反映港股或將轉跌，故估計港股周內會跟隨貿易戰限期到來逐漸向下

。（ａｌ）

